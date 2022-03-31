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Dünya Zelenskiy: Ukrayna’nın sadık dostu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm
Dünya

Zelenskiy: Ukrayna’nın sadık dostu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm

İstanbul'daki zirvenin ardından bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Ukrayna’nın sadık dostu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 22:38:00 - 2022-03-31 22:55:17
Zelenskiy: Ukrayna’nın sadık dostu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Erdoğan’ı “Ukrayna’nın sadık dostu” olarak nitelendirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonda görüştü.

"Ukrayna’nın sadık dostu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm"

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy, “Ukrayna’nın sadık dostu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm. İstanbul’da gerçekleşen müzakerenin üst düzey olduğunu belirttim. Barışa giden yolda gelecekteki adımları değerlendirdik. Türkiye’nin ülkemize yönelik güvenliğin teminatı konusunda hazır olmasından dolayı minnettarım” ifadelerini kullandı.

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