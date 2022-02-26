Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi devam ediyor. Hal böyle olunca pek çok kiyi Ukrayna Devlet Başkanının ülkesinden ayrılıp ayrılmadığını araştırmaya başladı.

Zelenskiy Ukrayna'dan ayrıldı mı? Zelenskiy nerede ülkeden çıktı mı?

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medyadan başkent Kiev'in merkezinde bulunduğuna dair görüntü paylaştı.

Ülkesini terk ettiğine ilişkin bilgileri yalanlayan Zelenskiy, "Ben buradayım ve silahlarımızı bırakmayacağız. Devletimize sahip çıkacağız. Çünkü silahımız hakikattir. Hakikatimiz de bu topraklar, ülke ve çocukların bizim olmasıdır. Tüm bunları koruyacağız" ifadelerini kullandı.