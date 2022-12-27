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Dünya Zelenskiy: orada durum zor, acı verici
Dünya

Zelenskiy: orada durum zor, acı verici

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Donbas bölgesindeki Donetsk ve Luhansk tarafında yer alan yerleşim yerlerinde sıcak çatışmaların devam ettiğini aktardı ve "Orada durum zor, acı verici." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 06:54:00 -
Zelenskiy: orada durum zor, acı verici

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, gece saatlerinde sosyal paylaşım hesabından yayımladığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu bölgelerde Rus ordusunun yoğun saldırılara rağmen ilerleyemediğini belirten Zelensky, Rus güçlerine karşı mücadele verdikleri için Ukrayna savunma kuvvetlerine teşekkür etti.

AA'nın haberine göre, Rus kuvvetlerinin saldırılar düzenlediği enerji altyapıları hasar aldığı için ülke genelinde elektrik kesintilerin sürdüğünü, 9 milyona yakın insanın elektriksiz kaldığını dile getiren Zelensky, enerji tesislerinin onarım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Zelensky, Rus ordusunun önümüzdeki günlerde ülkesine yönelik tekrar füze saldırıları düzenleme ihtimalinin olduğuna dikkati çekerek, "Hava savunması (sistemleri) hazırlanıyor, devlet hazırlanıyor ve herkes hazırlanmalı. Lütfen sirenlere dikkat edin." dedi.

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