S-70 tipi helikopter neden düştü, özellikleri neler? Helikopter kara kutusu nedir, kaza ile ilgili ne söylüyor?
Malatya'da kaza kırıma uğrayan S-70 tipi askerî helikopterin ardından hava aracının teknik özellikleri ve kazanın nasıl meydana geldiği merak konusu oldu. Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kazanın henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldiği bildirilirken, gözler helikopterin teknik incelemesine çevrildi. Peki, S-70 tipi helikopterin özellikleri neler? Helikopter kazalarında kara kutu ne işe yarıyor, kazanın nedeni nasıl belirleniyor?