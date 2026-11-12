S-70 tipi helikopter neden düştü, özellikleri neler? Helikopter kara kutusu nedir, kaza ile ilgili ne söylüyor?

HELİKOPTER KAZALARINDA KARA KUTU NE İŞE YARIYOR? Havacılık kazalarının araştırılmasında kara kutu olarak bilinen kayıt sistemleri önemli bir rol oynuyor. Uçuş veri kayıt cihazı (FDR) ve kokpit ses kayıt cihazı (CVR) olarak bilinen bu sistemler, hava aracının kazadan önceki durumunun incelenmesine yardımcı oluyor. Uçuş veri kayıt cihazı; uçuş sırasında hız, irtifa, yön ve çeşitli sistem parametreleri gibi verileri kaydedebiliyor. Kokpit ses kayıt cihazı ise pilotların konuşmaları, telsiz görüşmeleri ve kokpitteki seslerin incelenmesine imkân tanıyor. Ancak her helikopterde bu kayıt cihazlarının bulunduğu varsayılamıyor. Malatya'da kaza kırıma uğrayan S-70'in kayıt sistemlerine ilişkin de henüz doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.