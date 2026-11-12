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S-70 tipi helikopter neden düştü, özellikleri neler? Helikopter kara kutusu nedir, kaza ile ilgili ne söylüyor?

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S-70 tipi helikopter neden düştü, özellikleri neler? Helikopter kara kutusu nedir, kaza ile ilgili ne söylüyor?

Malatya'da kaza kırıma uğrayan S-70 tipi askerî helikopterin ardından hava aracının teknik özellikleri ve kazanın nasıl meydana geldiği merak konusu oldu. Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kazanın henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldiği bildirilirken, gözler helikopterin teknik incelemesine çevrildi. Peki, S-70 tipi helikopterin özellikleri neler? Helikopter kazalarında kara kutu ne işe yarıyor, kazanın nedeni nasıl belirleniyor?

#1
Foto - S-70 tipi helikopter neden düştü, özellikleri neler? Helikopter kara kutusu nedir, kaza ile ilgili ne söylüyor?

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkiinde kaza kırıma uğrayan S-70 tipi askeri helikopterin ardından Türkiye tek yürek oldu. Millî Savunma Bakanlığı enkaza ulaşıldığını ve arama-kurtarma çalışmalarının başladığını duyururken, kaza kırım ekiplerinin inceleyeceği kara kutu kayıtları ve S-70 Black Hawk'ın teknik detayları gündemin ilk sırasına yerleşti. Peki S-70 tipi helikopter neden düştü, teknik özellikleri neler ve kara kutu kazaya dair hangi kritik verileri ortaya çıkaracak? İşte tüm merak edilenler...

#2
Foto - S-70 tipi helikopter neden düştü, özellikleri neler? Helikopter kara kutusu nedir, kaza ile ilgili ne söylüyor?

S-70 TİPİ HELİKOPTERİN ÖZELLİKLERİ NELER? S-70, ABD merkezli Sikorsky tarafından geliştirilen Black Hawk helikopter ailesiyle bağlantılı çok amaçlı bir hava aracı platformudur. Askerî personel ve malzeme taşımacılığından arama-kurtarma görevlerine kadar farklı alanlarda kullanılan helikopter, görev ihtiyaçlarına göre çeşitli donanımlarla yapılandırılabiliyor. Çift motorlu tasarıma sahip S-70 ailesinde kullanılan motorlar ve teknik donanımlar, modelin versiyonuna göre değişiklik gösterebiliyor. Üreticinin S-70 Black Hawk için yayımladığı teknik broşürde azami seyir hızı 268 kilometre, temel menzil ise yaklaşık 520 kilometre olarak belirtiliyor. Kabin kapasitesi de ilgili konfigürasyonda 12 yolcu ve 2 mürettebat olarak açıklanıyor.

#3
Foto - S-70 tipi helikopter neden düştü, özellikleri neler? Helikopter kara kutusu nedir, kaza ile ilgili ne söylüyor?

S-70 BLACK HAWK HANGİ GÖREVLERDE KULLANILIYOR? S-70 Black Hawk ailesi, çok amaçlı kullanım kabiliyetiyle öne çıkıyor. Hava araçları personel ve yük taşımacılığının yanı sıra arama-kurtarma, sağlık tahliyesi ve farklı askerî görevlerde kullanılabiliyor. Helikopterin taşıma kapasitesi, görev donanımı ve teknik özellikleri kullanılan versiyona göre farklılık gösteriyor.

#4
Foto - S-70 tipi helikopter neden düştü, özellikleri neler? Helikopter kara kutusu nedir, kaza ile ilgili ne söylüyor?

HELİKOPTER KAZALARINDA KARA KUTU NE İŞE YARIYOR? Havacılık kazalarının araştırılmasında kara kutu olarak bilinen kayıt sistemleri önemli bir rol oynuyor. Uçuş veri kayıt cihazı (FDR) ve kokpit ses kayıt cihazı (CVR) olarak bilinen bu sistemler, hava aracının kazadan önceki durumunun incelenmesine yardımcı oluyor. Uçuş veri kayıt cihazı; uçuş sırasında hız, irtifa, yön ve çeşitli sistem parametreleri gibi verileri kaydedebiliyor. Kokpit ses kayıt cihazı ise pilotların konuşmaları, telsiz görüşmeleri ve kokpitteki seslerin incelenmesine imkân tanıyor. Ancak her helikopterde bu kayıt cihazlarının bulunduğu varsayılamıyor. Malatya'da kaza kırıma uğrayan S-70'in kayıt sistemlerine ilişkin de henüz doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

#5
Foto - S-70 tipi helikopter neden düştü, özellikleri neler? Helikopter kara kutusu nedir, kaza ile ilgili ne söylüyor?

HELİKOPTER KAZASININ NEDENİ NASIL BELİRLENİYOR? Helikopter kazalarının nedenini belirlemek için enkaz üzerinde kapsamlı teknik incelemeler gerçekleştiriliyor. İncelemelerde motorlar, ana rotor sistemi, kuyruk rotoru, uçuş kumandaları ve elektronik sistemler değerlendiriliyor. Bunun yanında hava durumu, uçuş kayıtları, bakım geçmişi ve varsa ses ve veri kayıtları da inceleniyor. Elde edilen bulgular bir arada değerlendirilerek kazanın meydana geliş süreci ortaya çıkarılmaya çalışılıyor.

#6
Foto - S-70 tipi helikopter neden düştü, özellikleri neler? Helikopter kara kutusu nedir, kaza ile ilgili ne söylüyor?

MALATYA'DAKİ S-70 HELİKOPTER KAZASININ NEDENİ AÇIKLANDI MI? Millî Savunma Bakanlığı, Malatya'da bir adet S-70 tipi helikopterin henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığını açıkladı. Bakanlık açıklamasında enkaza ulaşıldığı ve arama-kurtarma çalışmalarına derhal başlandığı belirtildi. Kazanın kesin nedeni, helikopterin teknik durumu ve uçuş sırasında yaşanan gelişmelere ilişkin henüz ayrıntılı bir sonuç paylaşılmadı. Kazanın nedeninin belirlenmesi için yürütülecek teknik incelemelerin sonuçları bekleniyor.

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