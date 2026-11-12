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Kazancın adresi Borsa İstanbul

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AA Giriş Tarihi:

Kazancın adresi Borsa İstanbul

Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,37 ile metal eşya makina, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,36 ile madencilik oldu.

#1
Foto - Kazancın adresi Borsa İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 144,77 puan artarken, toplam işlem hacmi 137,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,70 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,02 değer kazandı.

#2
Foto - Kazancın adresi Borsa İstanbul

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,37 ile metal eşya makina, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,36 ile madencilik oldu. Küresel piyasalarda, Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın istifası teknoloji hisselerinde satış baskısını artırırken, Avrupa borsaları ise güçlü şirket bilançolarının desteğiyle pozitif seyretti.

#3
Foto - Kazancın adresi Borsa İstanbul

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarına paralel genele yayılan alımlarla günü alıcılı bir seyirle tamamlarken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'den yüzde 29,5'e yükseltti.

#4
Foto - Kazancın adresi Borsa İstanbul

Analistler, yarın yurt içinde piyasa katılımcıları anketi ve cari işlemler dengesinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve büyüme ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.900 ve 12.000 puanın direnç, 11.700 ve 11.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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