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Ekonomi Türkiye Finans’ın 9 aylık karı 6,3 milyar liraya ulaştı
Ekonomi

Türkiye Finans’ın 9 aylık karı 6,3 milyar liraya ulaştı

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Türkiye Finans’ın 9 aylık karı 6,3 milyar liraya ulaştı

Türkiye Finans Katılım Bankası, 2026'nın ilk 9 ayında net karını yüzde 124 artırarak 6,3 milyar liraya yükseltti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans Katılım Bankası, 2026 Ocak-Eylül dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Banka, yılın 9 ayında üretim, yatırım, ihracat ve ticaretin finansmanına sağladığı desteği artırırken, güçlü bilanço yapısını ve karlı büyümesini sürdürdü.

Eylül sonu itibarıyla bankanın toplam aktifleri 2025 yıl sonuna göre yüzde 17 artarak 457 milyar liraya ulaştı. Toplanan fonlar yüzde 22 büyümeyle 287 milyar liraya yükselirken, katılma hesaplarında yüzde 36 büyüme kaydedildi. Katılım fonlarının toplam kaynaklar içindeki payı yüzde 63 olarak gerçekleşti.

Bankanın kullandırdığı nakdi fonlar yüzde 24 artışla 279 milyar liraya, gayri nakdi finansman hacmi ise 57 milyar liraya ulaştı. Böylece Türkiye Finans Katılım Bankasının reel ekonomiye sağladığı toplam finansman desteği 336 milyar lira olarak gerçekleşti.

Yılın ilk 9 ayında net karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 124 artırarak 6,3 milyar liraya yükselten bankanın yasal öz kaynakları 48 milyar liraya ulaştı. Sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 17,2 olarak gerçekleşti.

Türkiye Finans Katılım Bankası, yılın üçüncü çeyreğinde finansal performansının yanı sıra kurumsal alandaki başarılarıyla öne çıktı.

Banka, WOMANi Awards 2026 kapsamında "Liderlikte Cinsiyet Çeşitliliğinde En İyi Kurum" ödülüne layık görüldü. Universum'un "Türkiye'nin En Çekici İşverenleri 2026" araştırmasında 43. sırada yer alan Türkiye Finans Katılım Bankası, TurkishTime dergisinin "2025 Yılı En Çok AR-GE Harcaması Yapan İlk 500 Şirket" araştırmasında ise 68. oldu.

 

"MÜŞTERİLERİMİZİN BÜYÜME YOLCULUKLARINA EŞLİK ETMEK İSTİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hasan Ecesoy, finansal sonuçları değerlendirirken, bankanın güçlü kurumsal temellerine ve gelecek dönem önceliklerine dikkati çekti.

Türkiye Finans Katılım Bankasının yılın 9 ayında ortaya koyduğu performansın, sağlam finansal yapıların, müşterilerin güveninin ve çalışma arkadaşlarının katkılarının bir yansıması olduğunu belirten Ecesoy, bankanın, büyümesini ve karlılığını artırırken üretime, yatırıma, ihracata ve ticarete sağladığı desteği de güçlendirdiğini vurguladı.

Ecesoy, gelecek dönemde önceliklerinin, güçlü finansal yapılarının üzerine inşa edecekleri sağlıklı ve sürdürülebilir büyümeyi, daha verimli iş süreçleri, daha güçlü müşteri ilişkileri ve yüksek hizmet kalitesiyle desteklemek olacağını kaydederek, şu ifadeleri kullandı: "Bu yaklaşımda KOBİ'lerin özel bir yeri var. Hedefimiz, büyüyen KOBİ'lerin ilk tercih ettiği banka haline gelmek. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi anlayan, finansmana erişimlerini kolaylaştıran ve işlerini hızlandıran çözümlerle onların büyüme yolculuklarına eşlik etmek istiyoruz. Dijitalleşmeyi, müşteri deneyimini geliştiren ve bankacılık hizmetlerini daha erişilebilir kılan önemli bir araç olarak görüyoruz. Teknolojiye ve çalışanlarımızın yetkinliklerine yatırım yaparak katılım finansın sunduğu imkanları daha geniş kitlelerle buluşturmayı ve ülkemiz ekonomisi için kalıcı değer üretmeyi sürdüreceğiz."

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