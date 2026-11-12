Birleşik Arap Emirlikleri’nde korkunç can pazarı! 23 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 14 kişi feci şekilde can verdi!
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Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Fujairah bölgesinde meydana gelen dev zincirleme trafik kazası büyük bir faciaya sahne oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, 5’i kamyon olmak üzere toplam 23 aracın karıştığı korkunç kazada 14 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin ise yaralandığı duyuruldu.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde 23 Aracın Karıştığı Kazada 14 Kişi Hayatını Kaybetti
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İçişleri Bakanlığı, ülkenin Fujairah bölgesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin yaralandığını açıkladı.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Fujairah bölgesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.
23 ARAÇ KARIŞTI, 14 ÖLÜ
BAE İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 5’i kamyon olmak üzere toplam 23 aracın karıştığı kazada 14 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı bildirildi. Bakanlık, acil durum ekipleri ve uzmanların olaya ilişkin çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
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