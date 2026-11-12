Kore sofralarının vazgeçilmezi kimçi! Dünyanın konuştuğu lezzet evde nasıl yapılır?
Güney Kore mutfağının en ünlü yiyeceklerinden kimçi (kimchi), kendine özgü acılı ve ekşi tadıyla dünyanın dört bir yanında ilgi görüyor. Fermente sebzelerden hazırlanan, Korelilerin neredeyse her öğünde tükettiği bu geleneksel lezzet, bağırsak sağlığı üzerindeki olası faydalarıyla da dikkat çekiyor. Üstelik kimçiyi evde hazırlamak sanıldığı kadar zor değil. İşte Kore mutfağının meşhur lezzetinin hikâyesi ve adım adım tarifi...