Kore sofralarının vazgeçilmezi kimçi! Dünyanın konuştuğu lezzet evde nasıl yapılır?

KİMÇİNİN HAZIRLANIŞI 1. Lahanaları hazırlayın Çin lahanasını uzunlamasına dörde bölün. Ardından yaklaşık 4–5 santimetrelik parçalara ayırın. Yaprakların arasına tuzu serpiştirerek geniş bir kaba alın. 2. Tuzda bekletin Lahanaları yaklaşık 2 saat bekletin. Bu sırada birkaç kez altüst ederek tuzun eşit dağılmasını sağlayın. Yapraklar yumuşadığında fazla tuzu gidermek için birkaç kez durulayın ve iyice süzdürün. 3. Baharatlı sosu hazırlayın Pirinç ununu yarım su bardağı suyla karıştırıp hafif koyulaşıncaya kadar pişirin. Soğuduktan sonra sarımsak, zencefil, Kore pul biberi, şeker ve isteğe bağlı balık sosunu ekleyin. 4. Sebzeleri karıştırın Havucu ince şeritler halinde, taze soğanları ise birkaç santimetrelik parçalar halinde doğrayın. Hazırladığınız baharatlı sosla birlikte lahanalara ekleyin. Eldiven kullanarak bütün malzemeleri iyice karıştırın. 5. Kavanoza yerleştirin Karışımı temiz bir cam kavanoza bastırarak doldurun. Sebzelerin mümkün olduğunca kendi suyunun altında kalmasını sağlayın. Fermantasyon sırasında gaz oluşacağı için kavanozun üst kısmında boşluk bırakın. 6. Fermantasyonu başlatın Kavanozu doğrudan güneş ışığı almayan, serin bir yerde yaklaşık 1–3 gün bekletin. Gaz çıkışına izin veren bir fermantasyon kapağı kullanın veya normal kapağı düzenli olarak dikkatlice gevşetin. Ekşime başladığında kimçiyi buzdolabına kaldırın. Fermantasyon soğukta yavaşlayarak devam edecektir. Önemli: Süre ortam sıcaklığına göre değişebilir. Sebzelerin suyun altında kalması, temiz ekipman kullanılması ve güvenli fermantasyon koşullarının sağlanması gerekir. Küf veya çürük koku oluşursa ürünü tüketmeyin.