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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye güven adası konumunda
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye güven adası konumunda

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye güven adası konumunda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen 'COP31 İş Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı değerlendirmede "Türkiye güven adası konumunda" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen 'COP31 İş Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Dünyanın dört bir yanından yaklaşık yüz bin kişinin katılımını bekliyoruz. Ön kayıt rakamlarına göre en yüksek katılımlı COP olmaya adayız.

İklim krizinin ulaştığı ürkütücü boyutlar küresel ölçekte kararlı adımlar atılmasını zorunlu kılıyor. Bu anlayışta COP31'i taahhütlerin somut sonuçlara dönüşmesine imkan verecek bir uygulama konferansı olarak tasarladık.

6 Şubat depremlerinin ardından, üç yıldan daha kısa sürede 455 bin konut ve iş yeri inşa ederek deprem bölgemizi yeniden ayağa kaldırdık.

Türkiye güven adası konumunda.

Nükleer Güç Santral sayısını artıracağız.

Her zaman iş dünyamızın yanında olacağız

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