Zelenskiy isimlerini de açıkladı: O iki hain generalin rütbelerini söktüm!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin en üst düzey güvenlik yetkililerinden ikisinin "hain" oldukları gerekçesiyle generallik rütbelerinden ihraç edildiğini duyurdu.

Rütbeleri sökülen generaller

Ukrayna'da, Rusya için çalışan askerler ve istihbarat görevlilerinin bulunduğunu ima eden Zelenskiy, "Her zaman olduğu gibi hiç düşünmeden kahramanlarımızın ödüllendirildiği bir kararnameyi imzaladım. Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndaki 136. Askere teşekkür ederim" diye konuştu.

Zelenskiy, "Bugün zor bir karar daha alındı. Anti-kahramanlar hakkında başka bir karar verildi. Şimdi tüm hainlerle uğraşacak zamanım yok, ancak yavaş yavaş hepsi cezalandırılacak. Bu nedenle Ukrayna Güvenlik Servisi İç Güvenlik Ana Dairesi eski başkanı Andriy Olehovych Naumov ve Herson Bölgesi'ndeki SBU'nun eski başkanı Serhiy Oleksandrovych Kryvoruchko artık general değil" dedi.

"Anavatanlarının neresi olduğuna karar verememişler"

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Disiplin Tüzüğü'nün 48. maddesine göre, vatanlarının nerede olduğuna karar veremeyen kıdemlilerin ve subaylar rütbelerinden mahrum bırakılacağını ifade eden Zelenskiy, "Rastgele generaller buraya ait değil!" diye konuştu.