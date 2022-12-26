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Dünya Zelenskiy: Her senaryoya hazır olmalıyız
Dünya

Zelenskiy: Her senaryoya hazır olmalıyız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun saldırıları yüzünden ülkede enerji sorunları yaşanmasına rağmen zafer için mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, her senaryoya hazır olmaları gerektiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 00:53:00 -
Zelenskiy: Her senaryoya hazır olmalıyız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun saldırıları yüzünden ülkede enerji sorunları yaşanmasına rağmen zafer için mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, her senaryoya hazır olmaları gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında ulusa seslenerek, 25 Aralık'ta ülkesinde ve dünya genelinde Noel Bayramı'nı kutlayan herkesin bayramını tebrik etti.

Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiğini hatırlatan Zelenskiy, Rus ordusunun, son günlerde Herson kentine düzenlediği saldırılarda sivilleri hedef aldığını kaydederek, "Her Rus katilini bulacağız." dedi.

Yıl sonuna sadece birkaç gün kaldığına dikkati çeken Zelenskiy, Rus güçlerinin bu süreçte yeni saldırılar düzenleyebileceğini savunarak, vatandaşları hava saldırılarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Rus saldırıları yüzünden Ukrayna genelinde yaşanan elektrik kesintilerine rağmen zafer için mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Zelenskiy, "Ama her senaryoya hazır olmalıyız." dedi.

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Yorumlar

Musa

Bu Adam anlamak çok zor Amerika kuyruguna takılan biri Devletini ne hale getirdi borç bir yana 100 yıl devletini geri getirdi Amerika sevdası. Bunu 2008 başlayan ve sonuncu harp ile devam Eden düşmanlık komşusu ile harp Eden devletlerin hiç yüzü gülmemiştir. Insanlar mülteci olmuş kadınlar mav olmuş Aileler parcalanmış bu Suriyede gördük ve hala anlamıyor baştakiler. Barış diyen Amerika Avrupa inanan sonu parcalanmak veya onlara köle olmaktır silah al ve sus olay bu

Alper

Son model sempatik amerikancı slav yahudi nazi! Daha ne melezler görecez!
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