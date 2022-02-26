  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Zelenskiy, Erdoğan ile Aliyev'in teklifini açıkladı!
Dünya

Zelenskiy, Erdoğan ile Aliyev'in teklifini açıkladı!

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in müzakereleri organize etmeyi önerdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 22:10:00 -
Zelenskiy, Erdoğan ile Aliyev'in teklifini açıkladı!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ukrayna'ya petrol ürünleriyle yardım etme sözü verdiğini söyledi.

Zelenskiy'in açıklamasına göre, Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisi ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında Rusya ile müzakereleri organize etmeyi teklif etti.

Zelenskiy, akşam saatlerinde ülkesindeki durumla ilgili yayınladığı video mesajında, “Cumhurbaşkanı Aliyev ve Erdoğan, Rusya ile müzakereler düzenlemeyi teklif etti. Bu ancak memnuniyetle karşılanabilir” dedi.

Ukrayna'dan direniş mesajı

Zelenskiy, mesajında Rusya’nın saldırılarına karşı direniş ve kararlılık mesajı da verdi.

Zelenskiy, “Ülkeyi kurtarmak için ne kadar sürerse sürsün savaşacağız. Çocuklar zaten sığınaklarda doğmuşsa, şüphesiz düşmanın şansı yoktur” dedi.

Öte yandan, dünya genelindeki Ukrayna’ya destek eylemlerinden fotoğraflar paylaşan Zelenskiy, “Tüm dünya Ukrayna’yı destekliyor! Bizim için gerçek ve zafer” ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay