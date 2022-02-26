Zelenskiy, Erdoğan ile Aliyev'in teklifini açıkladı!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ukrayna'ya petrol ürünleriyle yardım etme sözü verdiğini söyledi.

Zelenskiy'in açıklamasına göre, Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisi ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında Rusya ile müzakereleri organize etmeyi teklif etti.

Zelenskiy, akşam saatlerinde ülkesindeki durumla ilgili yayınladığı video mesajında, “Cumhurbaşkanı Aliyev ve Erdoğan, Rusya ile müzakereler düzenlemeyi teklif etti. Bu ancak memnuniyetle karşılanabilir” dedi.

Ukrayna'dan direniş mesajı

Zelenskiy, mesajında Rusya’nın saldırılarına karşı direniş ve kararlılık mesajı da verdi.

Zelenskiy, “Ülkeyi kurtarmak için ne kadar sürerse sürsün savaşacağız. Çocuklar zaten sığınaklarda doğmuşsa, şüphesiz düşmanın şansı yoktur” dedi.

Öte yandan, dünya genelindeki Ukrayna’ya destek eylemlerinden fotoğraflar paylaşan Zelenskiy, “Tüm dünya Ukrayna’yı destekliyor! Bizim için gerçek ve zafer” ifadelerini kullandı.