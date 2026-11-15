Şehit annesi oğlunu rüyasında gördü! Yılların birikimini cami için ortaya koydu

Rüyasının gerçeğe döndüğü için buruk sevinç yaşadığını ifade eden şehit annesi Emine Uçar, "İki yıl önce rüyamda oğlumu gördüm. Rüyamda benden cami istediğini söyledi. Deprem de yaşanmıştı. Uyandığımda oturup ağladım. ‘Oğlum benden nasıl cami istiyor' diye düşündüm. Daha sonra il müftümüz geldiğinde kendisine, ‘Hocam, oğlum benden cami istiyor, ne yapabilirim' diye anlattım. Araştırmaların ardından Kırıkhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde şehit oğlumun adına cami yaptırmaya karar verdik. Rabbime şükürler olsun, bugün temelini attık. İnşallah tamamlandığını görmeyi de Allah nasip eder. Çok mutluyum. Bir yandan buruk bir sevinç, diğer yandan büyük bir gurur yaşıyorum. Cami inşaatı için demir alındığında ve işçilerin ücretlerinin ödenmesi için nakit gerektiği söylendiğinde, ‘Benim çeyrek altınlarım var, onları bozdurun, gitsin' dedim. Ben de elimden geldiğince katkıda bulunmak istedim. Şu anda oğlumu yanımda hissediyorum. Onu gördüğümü, yanımdaymış gibi olduğunu düşünüyorum. En büyük hayalim caminin tamamlandığını görmek ve namaz kılmak. İnşallah o günleri de yaşamak nasip olur" şeklinde konuştu.