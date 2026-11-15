Şehit annesi oğlunu rüyasında gördü! Yılların birikimini cami için ortaya koydu

Şehit oğlunun adına yaptırdığı cami inşaatında çalışarak emek veren şehit babası Hasan Uçar, "Bir yıl önce annesinin gördüğü rüyayı gerçekleştirmek için yola çıktık. Rüyasında şehidimiz annesinden bir cami yaptırmasını istemişti. Biz de çalıştık, çabaladık ve bir proje hazırladık. Sevenlerimizin ve hayırseverlerin desteğiyle bugün camimizin temelini atmayı Rabb'im nasip etti. Bundan sonraki süreçte de kendi imkanlarımızla inşaatı sürdürmeye çalışacağız. Ben inşaat ustasıyım. İşten anladığım için işçilerle birlikte gücümün yettiği kadar çalışıyorum. Bu inşaatta çalışırken hissettiklerimi anlatmaya kelimeler yetmiyor. Burada çalışmak benim için çok farklı. Sanki ahiretim için çalışıyormuşum gibi hissediyorum. Gerçekten çok güzel bir duygu. Camiimizi bölgedeki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geniş tuttuk. İlk katta yaklaşık 320-340 kişinin ibadet edebileceği bir alan olacak. İkinci katta da son cemaat yeri bulunacak. Tamamlandığında yaklaşık 500 kişinin namaz kılabileceği bir cami olmasını hedefliyoruz. Caminin inşaatı için şehidimizin annesinin yıllardır biriktirdiği bilezikleri ve çeyrek altınları çıkardık. Yaklaşık bir buçuk tır, yani 38 ton demir temin ettik. Ben yıllarca inşaatlarda çalıştım. Kazandığım parayla eşime bilezikler alır, çeyrek altın biriktirirdim. Şimdi bu birikimlerimizi böyle hayırlı bir iş için kullanıyoruz. Emekli maaşım ve dükkan kira gelirimle geçiniyorum. Eşime de söyledim, gerekirse arabamı bile satarım ama bu caminin yapımına katkıda bulunmaya devam ederim. Rabb'ime hamdolsun, bugün bu hayra vesile olmayı nasip etti" dedi.