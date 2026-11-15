Cami lojmanında büyük yangın
Karabük’ün Yenice ilçesinde alevlere teslim olan cami lojmanı, çıkan yangın sonucunda tamamen kullanılmaz duruma geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Karabük’ün Yenice ilçesinde alevlere teslim olan cami lojmanı, çıkan yangın sonucunda tamamen kullanılmaz duruma geldi.
Çamlı köyünde imam E.E'nin kullandığı tek katlı lojmanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler lojmanın tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yenice Belediyesi itfaiye ekiplerince yangına müdahalede bulunuldu. Ekiplerce söndürülen yangında, lojman kullanılamaz hale geldi.
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