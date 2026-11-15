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Cami lojmanında büyük yangın

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Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Cami lojmanında büyük yangın

Karabük’ün Yenice ilçesinde alevlere teslim olan cami lojmanı, çıkan yangın sonucunda tamamen kullanılmaz duruma geldi.

#1
Foto - Cami lojmanında büyük yangın

Çamlı köyünde imam E.E'nin kullandığı tek katlı lojmanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Cami lojmanında büyük yangın

Kısa sürede büyüyen alevler lojmanın tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Cami lojmanında büyük yangın

Yenice Belediyesi itfaiye ekiplerince yangına müdahalede bulunuldu. Ekiplerce söndürülen yangında, lojman kullanılamaz hale geldi.

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