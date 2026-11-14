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Gündem İşleri güçleri film fırıldak! Ekrem'den Özgür'e gaz
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İşleri güçleri film fırıldak! Ekrem'den Özgür'e gaz

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İşleri güçleri film fırıldak! Ekrem'den Özgür'e gaz

Yolsuzluk ve rüşvet tutuklusu Ekrem İmamoğlu, ek aday girdiği kurultay seçiminde yeniden Yeni Parti Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'i tebrik ederek 'sıra iktidar olmakta' diyerek gazladı.

Yeni Parti'de film fırıldak bitmiyor. 

Yolsuzluk ve rüşvet tutuklusu Ekrem İmamoğlu, tek genel başkan adayı olarak girdiği partisinin 1. Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik etti.

Bununla da yetinmeyen İmamoğlu, Özel'i 'sıra iktidar olmakta' diyerek gazladı.

 

İşte Ekrem İmamoğlu'nun o ifadeleri:

"Yeni Partimizin 1. Kuruluş Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen yol arkadaşım, kıymetli Özgür Özel'i tebrik ediyorum. Şimdi sıra iktidar olmakta. Yolumuz açık olsun."

Tek aday Özgür yeniden genel başkan
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