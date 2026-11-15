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Yaşam Herkes Bin Pınarlı İda’ya koştu! Kilosu 300 TL’yi gördü
Yaşam

Herkes Bin Pınarlı İda’ya koştu! Kilosu 300 TL’yi gördü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Çanakkale’nin Bayramiç ilçesindeki Kaz Dağları’nda kestane ve mantar sezonu başladı. Bölge halkı hem kendi ihtiyacını karşılamak hem de ek gelir elde etmek için dağlara çıktı.

Kaz Dağları’nın kuzey yamaçları sezonun başlamasıyla birlikte hareketlendi.

 

Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde kalan, 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında kestane ve mantar sezonu başladı. Bölge halkı ise kestane ve mantar toplamak için bölgeye akın etti. Bölgede halkın bir kısmı kendi ihtiyaçları için kestane ve mantar toplarken, yöre köylüleri de bütçelerine ek gelir elde etmek için kestane ile kanlıca ve ayı mantarı topluyor. Kestane kilosu 200 ile 300 TL arasında, kanlıca ve ayı mantarı ise kilosu 100 lira arasında satılıyor.

 

Bayramiç ilçesine bağlı Yassıbağ köyünden Mehmet Çetinkaya (57), Kaz Dağları'nda evinde yemek için mantar topladığını belirterek, Kaz Dağları'nda her yerin araçla dolduğunu, herkesin Kaz Dağları'na akın ettiğini söyledi.

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