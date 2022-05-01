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Dünya Zelenskiy duyurdu: Tahliye başladı
Dünya

Zelenskiy duyurdu: Tahliye başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Mariupol’daki Azovstal tesisinden sivillerin tahliyesine başlandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 19:59:00 -
Zelenskiy duyurdu: Tahliye başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Mariupol’daki Azovstal tesisinden sivillerin tahliyesine başlandığını duyurdu.

Zelenskiy, yaptığı açıklamada, Mariupol'daki Azovstal fabrikası tesislerinden yaklaşık 100 kişilik ilk grubun Ukrayna’nın kontrolündeki bölgeye doğru yola çıktığını belirtti.

Zelenskiy, “Azovstal'dan sivillerin tahliyesi başladı. Yaklaşık 100 kişilik ilk grup (Ukrayna’nın) kontrol ettiği bölgeye gidiyor. Onlarla yarın Zaporijya'da buluşacağız. Ekibimiz şu anda BM temsilcileriyle birlikte tesisteki diğer vatandaşların tahliyesi için çalışıyor." dedi.

Ukraynalı müzakereci ve Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia da savaşın başlamasından bu yana en zor tahliye operasyonunun bugün gerçekleştirildiğini kaydederek, Azovstal’dan tahliye edilenlerin arasında kadın, çocuk ve yaşlıların olduğunu aktardı.

Sivillerin Azovstal'dan kısmi tahliyesinin başarılı olduğunu kaydeden Arakhamia, "Çocuklar, kadınlar, yaşlılar da dahil olmak üzere 100'den fazla Ukraynalı nihayet güvende." ifadelerini kullandı.

 

 

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