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Dünya Zelenskiy 3 dev şirkete seslendi: Savaşın sponsoru olmayın
Dünya

Zelenskiy 3 dev şirkete seslendi: Savaşın sponsoru olmayın

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransız şirketleri Renault, Auchan ve Leroy Merlin'in "Rusya'nın savaşının sponsoru" olmayı, kadın ve çocukların "öldürülmesi" için Rusya'yı finanse etmeyi bırakması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 21:35:00 -
Zelenskiy 3 dev şirkete seslendi: Savaşın sponsoru olmayın

 

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, video konferans yoluyla Fransa Parlamentosuna hitabında, "Ukrayna'da neler yaşandığını ve kimin suçlu olduğunu bildiğinize eminim." dedi.

"Rus ordusu her türlü saldırıyı yapıyor"

Rusya'nın, Ukrayna'nın Mariopol kentine düzenlediği saldırıları Verdun Savaşı'na benzeten Zelenskiy, Rus ordusunun üniversitelere, hastanelere ve her türlü yapıya saldırı düzenlediğini söyledi.

Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un çabalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Fransa'dan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne daha fazla destek olmasını ve savaşın sona erdirmesini beklediklerini belirtti.

3 dev şirkete tepki

Fransız şirketlerin, Rusya'yı terk etmesi gerektiğini ifade eden Zelenskiy, Renault, Auchan ve Leroy Merlin'in "Rusya'nın savaşının sponsoru" olmayı, kadın ve çocukların "öldürülmesi" için Rusya'yı finanse etmeyi bırakması gerektiğini söyledi.

Zelenskiy'nin talebi üzerine milletvekilleri ve senatörler savaşta hayatını kaybeden Ukraynalılar için bir dakika saygı duruşunda bulundu.

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Yorumlar

Sitting bull

… ordan yahudi Soytari Yaktin ukrananin basini s…siz

Şeref Kazan

Aşağılık yahudi
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