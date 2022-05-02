Zelenski'den şaşırtan çıkış: Türkiye'ye kırgınım

Rusya- Ukrayna savaşı sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sık sık övgüler dizdiği Türkiye'yle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin ara buluculuk çabalarını görmezden gelen Zelenski, Türkiye'ye eleştirilerini sıraladı.

"Olacak şey değil"

RİA Novosti haber ajansının aktardığına göre Zelenski, Rus turistleri kabul ettiği için Türkiye'ye gücendiğini ifade etti. Zelenski, Yunan ERT televizyonuna demecinde, "Türkiye, bir yandan ara bulucu rolü üstleniyor ve Ukrayna'yı mühim adımlar ile destekliyor, diğer yandan da, sözgelimi, turistler için, özel olarak Rusya'dan gidecek turistler için hazırlıklar yaptıklarını görüyoruz. Devlet Başkanı olarak söylemem gerekir ki dostça ilişkilere sahip olmak istiyorsak, bu olacak şey değil" ifadelerini kullandı.

"Bir seçim yapmalısınız"

Ukrayna Devlet Başkanı, Türkiye'ye ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu durumu bu şekilde yönetemezsiniz, bu çifte standarttır. Bu hiç doğru değil. Türkiye'nin dikkatini buna çekmem de bundandır: Bana göre böyle davranamazsınız, doğruluktan yana mısınız, yoksa değil misiniz? Bir seçim yapmalısınız."