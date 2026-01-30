Konya'da vicdanları kanatan vahşet! Babasını dövüp, amcasına video attı!

Konya'da bir gencin, yaşlı babasına uyguladığı tekme tokatlı şiddeti cep telefonuyla kaydedip bir de "Yeğeninizle gurur duyun" diyerek ailesine göndermesi Türkiye’yi ayağa kaldırdı. İnsanlık dışı görüntülerde şahsın pişkinliği "bu kadar olmaz" dedirtti.

"EVET BAK BABAMI DÖVÜYORUM!"

Olayın vahameti sadece uygulanan şiddetle sınırlı kalmadı. Babasını darbederken soğukkanlılıkla kamerayı kendisine çeviren şahıs, amcasına hitaben yaptığı konuşmada adeta dehşet saçtı.



Şahsın videodaki o kan donduran sözleri şöyle:

"Bu kardeşinizi gelin alın buradan. Evet bak babamı dövüyorum. Yeğeninizle gurur duyun. Çekmek zorunda değiliz bu adamı!"

SİSTEMLİ ŞİDDETİ REKLAM YAPTI

Babasına savurduğu tekme ve yumrukları bilinçli bir şekilde kayda alan saldırganın, bu vahşeti bir "hesaplaşma" gibi görüp aile bireylerine göndermesi olayın psikopatolojik boyutunu gözler önüne serdi.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte binlerce kullanıcı, şahsın bir an önce tutuklanması için emniyet birimlerine çağrıda bulundu.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI: BU CANİ TUTUKLANSIN!

Görüntüleri izleyen vatandaşlar, "Baba hakkı bu mu?", "Bu nasıl bir evlat?" yorumlarıyla tepkilerini dile getirirken; İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü etiketlenerek şahsın yakalanması için binlerce tweet atıldı. Kamuoyu, bu vicdansızlığın cezasız kalmamasını bekliyor.

SÜPER HABER