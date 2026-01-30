  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
2008 Krizini önceden bilen isimden çarpıcı altın ve dolar açıklaması SGK'da rüşvet skandalı! Eski müdür 90 bin Euro ile suçüstü yakalandı Venezuela petrolünde devlet tekeli bitiyor! Reform tasarısına meclisten tam onay 30 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi Rusya 'kara para' listesinde! Trump'dan Kennedy Center'da İran'a nükleer muhtırası: "Zaman daralıyor!" Venezuela-ABD hattında tarihi yumuşama! Hava sahası açıklaması 'Altın yükselmiyor, para değer kaybediyor!' 30 Ocak 1997: Muhammed Osman Sirâceddîn'in vefatı (Mutasavvıf) Rusya ve ABD çekiliyor: Suriye'de tek oyun kurucu Türkiye!
Gündem Ulus’ta Hamas ‘terörist’ Bağcılar’da Filistin dost
Gündem

Ulus’ta Hamas ‘terörist’ Bağcılar’da Filistin dost

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ulus’ta Hamas ‘terörist’ Bağcılar’da Filistin dost

Milletin hassasiyetlerini istismar eden CHP, Filistin’i de ranta dönüştürmeye kalktı.

BUĞRA KARDAN  İSTANBUL

Hamas’ı terör örgütü ilan eden, Gazzeliler için Kelime-i Tevhid bayrağı açan genci dövenlerin avukatlığına soyunan Özgür Özel’in mütedeyyin seçmenin yoğun olduğu Bağcılar’da Erdoğan’a “Filistin’in dostuyuz, Trump’ın değil” göndermesinde bulunması büyük bir riyakârlık örneği olarak tarihe geçti. Özel’in selefi Kemal Kılıçdaroğlu’nun da New York seyahati esnasında 8 saat ortada görünmeyince “Hamburgercideydim” yalanını dillendirdiğini; suflörü Ekrem İmamoğlu’nun ABD’li diplomatlarla çaylı ve kekli toplantılar yaptığını unutması, Erdoğan’a, “Seni Filistin’i satmamaya davet ediyorum” diye seslenen Özel’in hafızası çok zayıf dedirtti.

 

“ESKİ DOSYALARI AÇTIRMAYIN”

Akit’e konuşan aktivist Tayyar Tercan, şunları söyledi: “CHP’nin Filistin hususunda samimi olmadığı şüphesiz. O nedenle Özel’in Bağcılar’da yaptığı açıklamalar ciddiye alınmamalı. Rahmetli Kadir Mısıroğlu, ‘Kılıçdaroğlu da gidecek ardından daha beteri gelecek’ derken haklıymış. Özel ve ekibinin dünyadan habersiz olduğu da kuşkusuz. Bu yapılanmanın tek kavgası ise İslâm’la ve Müslümanla. Suriye’de olanlar ortada, neler duyuldu, neler! CHP’de hemen yanımızda laik, seküler Kürt devletinin bina edilmesi temennisinde bulunanlar oldu. Bunlar, o Kürt devletinin İsrail projesi olduğunu bir kenara koydular. Bu yapı fitne için Filistin sömürüsünden dahi çekinmiyor. ABD’nin ve İsrail’in kuyruğuna takılan sizsiniz.”

CHP belediyeciliği vatandaşları ne hale getirdi! İzmir'de can pazarı
CHP belediyeciliği vatandaşları ne hale getirdi! İzmir'de can pazarı

Yerel

CHP belediyeciliği vatandaşları ne hale getirdi! İzmir'de can pazarı

CHP’li belediyeler bir türlü akıllanmıyor! Ver bisikleti, al ruhsatı
CHP’li belediyeler bir türlü akıllanmıyor! Ver bisikleti, al ruhsatı

Gündem

CHP’li belediyeler bir türlü akıllanmıyor! Ver bisikleti, al ruhsatı

CHP'li İBB'nin iş bilmezleri yine sahnede! Bu kez park halindeki araçları biçti
CHP'li İBB'nin iş bilmezleri yine sahnede! Bu kez park halindeki araçları biçti

Gündem

CHP'li İBB'nin iş bilmezleri yine sahnede! Bu kez park halindeki araçları biçti

CHP'li büyükşehirlerde büyük düşüş! Oy dilenecek hale geldiler
CHP'li büyükşehirlerde büyük düşüş! Oy dilenecek hale geldiler

Siyaset

CHP'li büyükşehirlerde büyük düşüş! Oy dilenecek hale geldiler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23