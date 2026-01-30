Ulus’ta Hamas ‘terörist’ Bağcılar’da Filistin dost

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Hamas’ı terör örgütü ilan eden, Gazzeliler için Kelime-i Tevhid bayrağı açan genci dövenlerin avukatlığına soyunan Özgür Özel’in mütedeyyin seçmenin yoğun olduğu Bağcılar’da Erdoğan’a “Filistin’in dostuyuz, Trump’ın değil” göndermesinde bulunması büyük bir riyakârlık örneği olarak tarihe geçti. Özel’in selefi Kemal Kılıçdaroğlu’nun da New York seyahati esnasında 8 saat ortada görünmeyince “Hamburgercideydim” yalanını dillendirdiğini; suflörü Ekrem İmamoğlu’nun ABD’li diplomatlarla çaylı ve kekli toplantılar yaptığını unutması, Erdoğan’a, “Seni Filistin’i satmamaya davet ediyorum” diye seslenen Özel’in hafızası çok zayıf dedirtti.

“ESKİ DOSYALARI AÇTIRMAYIN”

Akit’e konuşan aktivist Tayyar Tercan, şunları söyledi: “CHP’nin Filistin hususunda samimi olmadığı şüphesiz. O nedenle Özel’in Bağcılar’da yaptığı açıklamalar ciddiye alınmamalı. Rahmetli Kadir Mısıroğlu, ‘Kılıçdaroğlu da gidecek ardından daha beteri gelecek’ derken haklıymış. Özel ve ekibinin dünyadan habersiz olduğu da kuşkusuz. Bu yapılanmanın tek kavgası ise İslâm’la ve Müslümanla. Suriye’de olanlar ortada, neler duyuldu, neler! CHP’de hemen yanımızda laik, seküler Kürt devletinin bina edilmesi temennisinde bulunanlar oldu. Bunlar, o Kürt devletinin İsrail projesi olduğunu bir kenara koydular. Bu yapı fitne için Filistin sömürüsünden dahi çekinmiyor. ABD’nin ve İsrail’in kuyruğuna takılan sizsiniz.”