Bakın ne verilirse ne oluyor?!? Peyniri uzadıkça uzuyor: Sıcacık kuymak tarifi
Bu lezzet için asıl dikkat etmemiz gereken hassas nokta esas bu! Bu hususlara dikkat edilirse enfes bir lezzet ortaya çıkıyor...
Karadeniz Bölgesi'ne özgü geleneksel lezzetlerden kuymak, basit malzemelerine rağmen doğru teknikle hazırlandığında sofraların baş tacı oluyor. Mısır unu, tereyağı ve yöresel peynirle yapılan kuymak, özellikle kahvaltılarda tercih ediliyor.
Karadeniz mutfağının en bilinen yemeklerinden biri olan kuymak, farklı bölgelerde "muhlama" adıyla da anılıyor. Temel malzemeleri benzer olsa da kullanılan peynir türü ve pişirme tekniği, lezzeti doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, kuymakta en önemli noktanın malzeme kalitesi ve sabırlı pişirme olduğunu belirtiyor.
Kuymak yapımında ilk adım olarak tavada tereyağı eritiliyor. Tereyağının yanmaması için kısık ateşte eritilmesi öneriliyor. Ardından mısır unu eklenerek unun rengi dönene kadar karıştırılıyor. Bu aşamada sürekli karıştırmak, topaklanmayı önlemek açısından önem taşıyor.
Kuymak ( Mıhlama) Yapılışı İçin Malzemeler 2 yemek kaşığı tereyağı 2,5 yemek kaşığı mısır unu 1 su bardağı su 1 su bardağı küp küp doğranmış Karadeniz kaşarı Kuymak ( Mıhlama) Yapılışı Tarifi Nasıl Yapılır? Kuymak için öncelikle tavaya tereyağını alarak eritin.
Çok kızarmadan üzerine mısır ununu ekleyin ve karıştırarak kavurmaya başlayın. Bu aşamada sürekli karıştırın. Un kavrulunca 1 su bardağı suyu ekleyin, koyu kıvam alana kadar karıştırın. Sonra kaşarı ekleyip kaşar eriyene kadar sürekli karıştırın. Burada kolot peyniri gibi eriyen farklı peynirlerden de kullanabilirsiniz. Peynirlerde eridikten sonra hazır olan kuymağı sıcak olarak hemen servis yapın. Afiyet olsun.
