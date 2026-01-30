  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Bakın ne verilirse ne oluyor?!? Peyniri uzadıkça uzuyor: Sıcacık kuymak tarifi
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Bakın ne verilirse ne oluyor?!? Peyniri uzadıkça uzuyor: Sıcacık kuymak tarifi

Bu lezzet için asıl dikkat etmemiz gereken hassas nokta esas bu! Bu hususlara dikkat edilirse enfes bir lezzet ortaya çıkıyor...

#1
Foto - Bakın ne verilirse ne oluyor?!? Peyniri uzadıkça uzuyor: Sıcacık kuymak tarifi

Karadeniz Bölgesi'ne özgü geleneksel lezzetlerden kuymak, basit malzemelerine rağmen doğru teknikle hazırlandığında sofraların baş tacı oluyor. Mısır unu, tereyağı ve yöresel peynirle yapılan kuymak, özellikle kahvaltılarda tercih ediliyor.

#2
Foto - Bakın ne verilirse ne oluyor?!? Peyniri uzadıkça uzuyor: Sıcacık kuymak tarifi

Karadeniz mutfağının en bilinen yemeklerinden biri olan kuymak, farklı bölgelerde "muhlama" adıyla da anılıyor. Temel malzemeleri benzer olsa da kullanılan peynir türü ve pişirme tekniği, lezzeti doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, kuymakta en önemli noktanın malzeme kalitesi ve sabırlı pişirme olduğunu belirtiyor.

#3
Foto - Bakın ne verilirse ne oluyor?!? Peyniri uzadıkça uzuyor: Sıcacık kuymak tarifi

Kuymak yapımında ilk adım olarak tavada tereyağı eritiliyor. Tereyağının yanmaması için kısık ateşte eritilmesi öneriliyor. Ardından mısır unu eklenerek unun rengi dönene kadar karıştırılıyor. Bu aşamada sürekli karıştırmak, topaklanmayı önlemek açısından önem taşıyor.

#4
Foto - Bakın ne verilirse ne oluyor?!? Peyniri uzadıkça uzuyor: Sıcacık kuymak tarifi

Kuymak ( Mıhlama) Yapılışı İçin Malzemeler 2 yemek kaşığı tereyağı 2,5 yemek kaşığı mısır unu 1 su bardağı su 1 su bardağı küp küp doğranmış Karadeniz kaşarı Kuymak ( Mıhlama) Yapılışı Tarifi Nasıl Yapılır? Kuymak için öncelikle tavaya tereyağını alarak eritin.

#5
Foto - Bakın ne verilirse ne oluyor?!? Peyniri uzadıkça uzuyor: Sıcacık kuymak tarifi

Çok kızarmadan üzerine mısır ununu ekleyin ve karıştırarak kavurmaya başlayın. Bu aşamada sürekli karıştırın. Un kavrulunca 1 su bardağı suyu ekleyin, koyu kıvam alana kadar karıştırın. Sonra kaşarı ekleyip kaşar eriyene kadar sürekli karıştırın. Burada kolot peyniri gibi eriyen farklı peynirlerden de kullanabilirsiniz. Peynirlerde eridikten sonra hazır olan kuymağı sıcak olarak hemen servis yapın. Afiyet olsun.

