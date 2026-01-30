Bakın ne verilirse ne oluyor?!? Peyniri uzadıkça uzuyor: Sıcacık kuymak tarifi

Çok kızarmadan üzerine mısır ununu ekleyin ve karıştırarak kavurmaya başlayın. Bu aşamada sürekli karıştırın. Un kavrulunca 1 su bardağı suyu ekleyin, koyu kıvam alana kadar karıştırın. Sonra kaşarı ekleyip kaşar eriyene kadar sürekli karıştırın. Burada kolot peyniri gibi eriyen farklı peynirlerden de kullanabilirsiniz. Peynirlerde eridikten sonra hazır olan kuymağı sıcak olarak hemen servis yapın. Afiyet olsun.