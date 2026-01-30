  • İSTANBUL
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Genç isimle yollar ayrıldı
Spor

Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Genç isimle yollar ayrıldı

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Genç isimle yollar ayrıldı

Süper Lig devi Fenerbahçe, Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen Emir Ortakaya'nın sezon sonuna kadar geçerli olan geçici transfer sözleşmesinin feshedildiğini ve oyuncunun kalıcı transferi konusunda Çaykur Rizespor ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Eyüpspor’da kiralık olarak forma giyen futbolcumuz Emir Ortakaya'nın sezon sonuna kadar geçerli olan geçici transfer sözleşmesi, karşılıklı görüşmeler sonucunda feshedilmiştir. Oyuncumuzun kalıcı transferi konusunda Çaykur Rizespor ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

