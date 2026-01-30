  • İSTANBUL
Erzurum'da evini temizlemek isteyen kadının feci ölümü!
Yerel

Erzurum'da evini temizlemek isteyen kadının feci ölümü!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya
Erzurum'da evini temizlemek isteyen kadının feci ölümü!

Erzurum'da evinin camını temizlerken dengesini kaybederek 3. kattan yere çakılan 45 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Erzurum'da 45 yaşındaki kadının evinde yaptığı temizlik faciayla bitti.

Murat Ellik Bulvarı'nda bir binanın 3. katında oturan Ülkühan A. (45), cam silerken çıktığı merdivenden dengesini kaybederek zemine düştü.

Komşularının durumu haber vermesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Ülkühan A, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Ülkühan A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

