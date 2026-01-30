Moğultay artıkları adaleti zedeliyor

ÇINAR DEMİR ANKARA

CHP, her fırsatta yargının siyasallaştığı yalanını tekrarlarken, Ankara’da adliye koridorlarında hâlâ CHP geleneğinden gelen eski bakanlara Mehmet Moğultay ve Seyfi Oktay ruhu dolaşıyor. Hükümete kılıç sallayan 5 teğmenin ihraç kararlarının iptali için açılan davada Teğmen Deniz Demirtaş hakkındaki ihraç kararı kaldırıldı ve göreve iadeye hükmedildi. 28 Şubat mağduru birçok asker ise göreve iade davası bile açamıyordu. Milli Savunma Bakanlığı’nın itirazına rağmen darbeci teğmenlerin mahkeme kararıyla göreve iade edilmesi, “yargı vesayetçi CHP zihniyetinin aklama paklama merkezi haline geldi” eleştirilerini beraberinde getiriyor.

YAHUDİ MANTIĞI

Kendisi de 28 Şubat süreci mağduru HAKDER Başkanı Avukat Bülent Demir, tezata ilişkin şunları söyledi: “Son dönemde yaşanan yargı kararlarının ve onun zihniyetindekileri mihrakların hoşuna gidecek tarzda gelişmesi, kamu vicdanında büyük üzüntüye sebep olmuştur. Bizi bir gecede ordudan attılar ve hiçbirimiz göreve iade edilmedik. Bir dönem Ergenekon ve Balyoz’dan, şimdi de milli iradeye kılıç çeken teğmenlerin TSK’ya birer birer dönüyor olması kamu vicdanını derinden yaralamıştır. Burada çifte standart var. CHP’liler ‘yargı siyasallaştı’ diyerek sürekli tezvirat yapıyorlar. Bu Yahudi mantığıdır. Yahudi hem döver hem ‘beni dövüyorlar’ diye bağırır. CHP’de de aynı refleks var. Yapılması gereken, adaletin tesis edilmesine yönelik tarafsız adil bir tutumdur. Orada belki 500 tane teğmen milli iradeye karşı kılıç kaldırmıştır. Onları azmettiren subaylar zaten göreve döndüler. Burada bariz bir adaletsizlik vardır.”

ADALET ARKA BAHÇE

28 Şubat’ta TSK’dan ihraç edilen Emekli Kıdemli Albay Mustafa Hacımustafaoğulları da, şunları dile getirdi: “Adaletsizliğin en ağırını yakın tarihimizde CHP’nin etkili olduğu dönemlerde gördük. Bunların en başında merhum Başbakan Adnan Menderes ve bakanların idam edildiği mahkemedir. 28 Şubat sürecinde de adaletin yerlerde süründürüldüğünü millet olarak yaşadık. Masum insanların 13-14 yaşındaki imam hatip öğrencilerinin uğradığı muameleleri unutmadık. Adalet konusunda CHP zihniyetinin söyleyebileceği hiçbir şey yok. Kendi hırsızlarını, teröristlerini, hainlerini korumak için adalet sistemini ve adalet sistemi içerisindeki FETÖ artıklarını kullanarak, adaleti zehirlemektedirler. Hiçbir suçu olmadığı halde sadece dindar olduğu için ordudan ihraç edilen hiçbir TSK mensubu orduya geri dönemezken, devlete kılıç çeken teğmen bozuntularının göreve iade edilmesi bir adalet garabetidir. Uğradığımız haksızlıklarla ilgili bütün partilere bir mektup göndermiştim. CHP Kütahya İl Başkanı, bu mektubumu izinsiz bildiri dağıtıyor diyerek suç duyurusunda bulunmuştu. CHP, sadece kendisinden olanlar için adalet ister, gerisi ırgalamaz.”