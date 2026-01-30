  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor Konyaspor otobüsü İstanbul'da kaza yaptı
Konyaspor otobüsü İstanbul'da kaza yaptı

Konyaspor, 19 yaş altı (U19) takımını taşıyan ve Beşiktaş deplasmanı için İstanbul'a hareket eden takım otobüsünün kaza yaptığını, yaralıların tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğünü açıkladı.

Konyaspor Futbol Akademisi oyuncularını taşıyan otobüs İstanbul'da kaza yaptı. Yeşil beyazlı kulüp, NSosyal hesabından, takım otobüsünün TEM Otoyolu İstanbul Kurtköy mevkiinde tır ile çarpıştığı kazaya ilişkin açıklama yaptı.

"Geçmiş Olsun Konyaspor Futbol Akademisi" başlığıyla duyurulan açıklamada, "Beşiktaş deplasmanı için İstanbul'a hareket eden U19 takımımızı taşıyan otobüsümüz bir trafik kazası geçirmiştir. Kaza sonrası araçta bulunan antrenörlerimiz, futbolcularımız ve destek ekibimizin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilmiştir. Kazada bazı futbolcularımız tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmış olup, hayati tehlikelerinin olmadığı yönünde bilgi alınmıştır. Otobüs şoförümüz Fevzi Öztürk ise kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

