Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e sert tepki! "Derdi milletimiz için yapacağımız konutlar"

Özel’in her platformda ismini zikretmesini "bozuk plak" benzetmesiyle eleştiren Kurum, CHP'nin eser üretmek yerine sadece laf ürettiğini savundu. Özgür Özel’in asıl rahatsızlığının hükümetin dev konut projeleri olduğunu belirten Bakan Kurum, "Senin derdin; deprem bölgesinde inşa ettiğimiz 455 bin konut. Senin derdin; milletimiz için yapacağımız 500 bin sosyal konut. Rüyanda bile göremeyeceğin eserleri biz üretiyoruz diye aklın çıkıyor" ifadelerini kullanarak muhalefete yükledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Yalova mitingindeki açıklamalarına, "Senin derdin; milletimiz için yapacağımız 500 bin sosyal konut" şeklinde yanıt verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Yalova mitingindeki açıklamalarına sanal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Bakan Kurum, Özgür Özel’in sıklıkla kendisini anarak gündem oluşturmaya çalıştığına dikkat çekerek, "CHP eser üretemediği gibi artık laf da üretemiyor. Özgür Özel her yerde bozuk plak gibi Murat Kurum da Murat Kurum. Ben senin derdini biliyorum! Senin derdin; deprem bölgesinde inşa ettiğimiz 455 bin konut. Senin derdin; milletimiz için yapacağımız 500 bin sosyal konut. Rüyanda bile göremeyeceğin eserleri biz üretiyoruz diye aklın çıkıyor" mesajını paylaştı.