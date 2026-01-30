  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
2008 Krizini önceden bilen isimden çarpıcı altın ve dolar açıklaması SGK'da rüşvet skandalı! Eski müdür 90 bin Euro ile suçüstü yakalandı Venezuela petrolünde devlet tekeli bitiyor! Reform tasarısına meclisten tam onay 30 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi Rusya 'kara para' listesinde! Trump'dan Kennedy Center'da İran'a nükleer muhtırası: "Zaman daralıyor!" Venezuela-ABD hattında tarihi yumuşama! Hava sahası açıklaması 'Altın yükselmiyor, para değer kaybediyor!' 30 Ocak 1997: Muhammed Osman Sirâceddîn'in vefatı (Mutasavvıf) Rusya ve ABD çekiliyor: Suriye'de tek oyun kurucu Türkiye!
Gündem Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e sert tepki! "Derdi milletimiz için yapacağımız konutlar"
Gündem

Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e sert tepki! "Derdi milletimiz için yapacağımız konutlar"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e sert tepki! "Derdi milletimiz için yapacağımız konutlar"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Yalova mitinginde kendisini hedef alan sözlerine sosyal medya üzerinden çok sert bir yanıt verdi.

Özel’in her platformda ismini zikretmesini "bozuk plak" benzetmesiyle eleştiren Kurum, CHP'nin eser üretmek yerine sadece laf ürettiğini savundu. Özgür Özel’in asıl rahatsızlığının hükümetin dev konut projeleri olduğunu belirten Bakan Kurum, "Senin derdin; deprem bölgesinde inşa ettiğimiz 455 bin konut. Senin derdin; milletimiz için yapacağımız 500 bin sosyal konut. Rüyanda bile göremeyeceğin eserleri biz üretiyoruz diye aklın çıkıyor" ifadelerini kullanarak muhalefete yükledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Yalova mitingindeki açıklamalarına, "Senin derdin; milletimiz için yapacağımız 500 bin sosyal konut" şeklinde yanıt verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Yalova mitingindeki açıklamalarına sanal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

 

Bakan Kurum, Özgür Özel’in sıklıkla kendisini anarak gündem oluşturmaya çalıştığına dikkat çekerek, "CHP eser üretemediği gibi artık laf da üretemiyor. Özgür Özel her yerde bozuk plak gibi Murat Kurum da Murat Kurum. Ben senin derdini biliyorum! Senin derdin; deprem bölgesinde inşa ettiğimiz 455 bin konut. Senin derdin; milletimiz için yapacağımız 500 bin sosyal konut. Rüyanda bile göremeyeceğin eserleri biz üretiyoruz diye aklın çıkıyor" mesajını paylaştı.

Murat Kurum duyurdu! 121 bin 265 kişinin ev hayali gerçeğe dönüştü
Murat Kurum duyurdu! 121 bin 265 kişinin ev hayali gerçeğe dönüştü

Konut Projeleri

Murat Kurum duyurdu! 121 bin 265 kişinin ev hayali gerçeğe dönüştü

Murat Kurum’dan bir ilimize daha müjde! On binlerce konut inşası tamam! İşte evlerin ilk görüntüleri
Murat Kurum’dan bir ilimize daha müjde! On binlerce konut inşası tamam! İşte evlerin ilk görüntüleri

Gündem

Murat Kurum’dan bir ilimize daha müjde! On binlerce konut inşası tamam! İşte evlerin ilk görüntüleri

Basın İlan Kurumu ile Kredi Garanti Fonu arasında iş birliği protokolü imzalandı
Basın İlan Kurumu ile Kredi Garanti Fonu arasında iş birliği protokolü imzalandı

Aktüel

Basın İlan Kurumu ile Kredi Garanti Fonu arasında iş birliği protokolü imzalandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23