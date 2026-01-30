TFF kararları açıkladı! Bahis soruşturmasında ceza yağdı

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında 314 antrenöre 45 gün ila 12 ay men cezası verdiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, son 5 yılda Süper Lig dışında profesyonel liglerde görev alan 314 antrenörün bahis eylemi nedeniyle 45 gün-12 ay hak mahrumiyeti cezası çarptırıldığı belirtildi.

11 antrenör hakkında ceza tayinine yer olmadığına karar verilirken, 1'i için ise incelemenin ve idari tedbirin devam edeceği aktarıldı.

