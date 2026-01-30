CHP'li İBB'nin iş bilmezleri yine sahnede! Bu kez park halindeki araçları biçti
Seçim sürecinde CHP’nin, “Namus sözü veriyoruz kimse ekmeğinden olmayacak” dediği halde binlerce kişiyi işten çıkardığı ve yerlerine yandaşlarla partilileri doldurduğu İBB’de her gün yeni bir rezillik gündeme geliyor. Toplu taşıma araçlarında yaşanan arıza ve kaza haberleri vatandaşı isyan ettirirken, son olarak Esenler’de İETT aracının park halindeki otomobillere çarptığı kaza gündemi sarstı.
İstanbul'un Esenler ilçesinde, İETT otobüsü park halindeki iki otomobile çarptı. Çarpma anı güvenlik kamerasına yansırken, kaza sonrası araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaza, önceki gün saat 12.30 sıralarında Esenler ilçesi Atışalanı Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E., yönetimindeki İETT otobüsü, yolun sağ tarafında park halinde bulunan iki otomobile çarptı.
Çarpma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, İETT otobüsünün seyir halindeyken park halindeki otomobillere çarptıktan sonra durduğu anlar yer alıyor.
Kaza sonrası araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.