CHP'li büyükşehirlerde büyük düşüş! Oy dilenecek hale geldiler

ORC Araştırma tarafından yapılan büyükşehirlerde oy verme eğilimi anketi sonuçlarına göre Erzurum, Aydın, Gaziantep ve Hatay dikkat çekici bir yükselişe geçerken, Ankara, Diyarbakır, Muğla, Eskişehir ise açık ara farkla düşüşte.

Ocak 2026 Büyükşehirlerde oy verme eğilimi anketi! Bakın listenin sonunda neresi var...

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri öncesi ve sonrası, Türkiye gündemini yoğunlaşırdı.

Bu seçim sonrasında Türkiye'de belediyeler yeni düzenlerine geçerek görevlerini yürütüyor.

Vatandaşların bir kısmı belediyecilikten son derece memnunken, bazıları ise yanlış karar verdiklerini düşünüyor.

OYLARI DÜŞEN DE VAR YÜKSELEN DE

Bu noktada araştırma şirketlerinin yaptığı anketler ise konuya ışık tutuyor.

ORC araştırma şirketi, Ocak 2026 Büyükşehirlerde oy verme eğilimi anketi başlattı.

Anketten gelen sonuçlarda şok edici rakamlar da söz konusu.

24 şehrin yer aldığı ankette, 2024 yerel seçiminde aldığı oy ile şimdiki oyu arasında yükseliş görülen illerin başında Erzurum, Aydın, Gaziantep ve Hatay dikkat çekiyor

Buna göre listenin en düşük puanlı belediyeleri ise Ankara, Diyarbakır, Muğla, Eskişehir oldu.

İşte şehirlerin 2024'te aldığı ve şimdiki oyları;

Denizli - B. Nuri Çavuşoğlu % 48,1 - %57,1

Konya - Uğur İbrahim Altay 49,4 - 55,5

Tekirdağ - Candan Yüceer 50, 3 - 55,1

Hatay - Mehmet Öztürk 44,5 - 48,9

Gaziantep - Fatma Şahin 38,8 - 42,9

Mersin- Vahap Seçer 59,5 - 61,8

Erzurum - Mehmet Sekmen 50,4 - 52,5

Aydın - Özlem Çerçioğlu 50,5 52,3

Trabzon - Ahmet Metin Genç 51,5 - 50,9

Kahramanmaraş - Fırat Görgel 42,4 - 41,0

İzmir - Cemil Tugay 49,0 - 45,8

Bursa - Mustafa Bozbey 47,6 - 42,8Ayşe

Balıkesir - Ahmet Akın 51,1 - 46,0

Eskişehir - Ayşe Ünlüce 51,0 - 45,5

Kocaeli - Tahir Büyükakın 45,8 - 40,1

Ordu - Hilmi Güler 40,1 - 33,6

Samsun - Halit Doğan 42,2 - 35,3

Sakarya - Yusuf Alemdar 47,2 - 40,0

Malatya - Sami Er 49,9 - 41,4

Şanlıurfa - Kasım Gülpınar 38,9 - 30,9

Kayseri - Memduh Büyükkılıç 38,6 - 30,5

Ankara - Mansur Yavaş 60,4 - 48,3

Muğla - Ahmet Aras 55,0 - 42,6

Diyarbakır - Serra Bucak 64,1 - 50,6