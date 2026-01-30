  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
30 Ocak 1997: Muhammed Osman Sirâceddîn'in vefatı (Mutasavvıf) Rusya ve ABD çekiliyor: Suriye'de tek oyun kurucu Türkiye! Mahmut Abbas'tan Hamas'a Seçim Engeli! Lavrov’dan dünyaya Türkiye ilanı: "Çökmekte olan yapıyı sadece Türk diplomasisi kurtarabilir!" Trump’tan Küba’ya sert yaptırım hamlesi: Petrol satan ülkelere tarife kararı Trump’tan Kanada’ya sert çıkış! Gerilim tırmanıyor Trump'ın adımları ters tepiyor! Çin ve İngiltere yakınlaşıyor Kafe ve restoranlarda 'kuver' dönemi bitti: Ticaret Bakanlığı haksız ücrete "dur" dedi! İran, Devrim Muhafızlarını "terör örgütü" ilan eden AB'ye karşılık gerekli önlemleri alacağını duyurdu ABD memnun olmayacak! Azerbaycan'dan İran kararı
Siyaset CHP'li büyükşehirlerde büyük düşüş! Oy dilenecek hale geldiler
Siyaset

CHP'li büyükşehirlerde büyük düşüş! Oy dilenecek hale geldiler

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CHP'li büyükşehirlerde büyük düşüş! Oy dilenecek hale geldiler

ORC Araştırma tarafından yapılan büyükşehirlerde oy verme eğilimi anketi sonuçlarına göre Erzurum, Aydın, Gaziantep ve Hatay dikkat çekici bir yükselişe geçerken, Ankara, Diyarbakır, Muğla, Eskişehir ise açık ara farkla düşüşte.

ORC Araştırma tarafından yapılan büyükşehirlerde oy verme eğilimi anketi sonuçlarına göre Erzurum, Aydın, Gaziantep ve Hatay dikkat çekici bir yükselişe geçerken, Ankara, Diyarbakır, Muğla, Eskişehir ise açık ara farkla düşüşte.
Ocak 2026 Büyükşehirlerde oy verme eğilimi anketi! Bakın listenin sonunda neresi var...
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri öncesi ve sonrası, Türkiye gündemini yoğunlaşırdı.

Bu seçim sonrasında Türkiye'de belediyeler yeni düzenlerine geçerek görevlerini yürütüyor.

Vatandaşların bir kısmı belediyecilikten son derece memnunken, bazıları ise yanlış karar verdiklerini düşünüyor.

 

OYLARI DÜŞEN DE VAR YÜKSELEN DE

Bu noktada araştırma şirketlerinin yaptığı anketler ise konuya ışık tutuyor.

ORC araştırma şirketi, Ocak 2026 Büyükşehirlerde oy verme eğilimi anketi başlattı.

Anketten gelen sonuçlarda şok edici rakamlar da söz konusu.

24 şehrin yer aldığı ankette, 2024 yerel seçiminde aldığı oy ile şimdiki oyu arasında yükseliş görülen illerin başında Erzurum, Aydın, Gaziantep ve Hatay dikkat çekiyor

Ancak anketten gelen sonuçlarda şok edici rakamlar da söz konusu.

Buna göre listenin en düşük puanlı belediyeleri ise Ankara, Diyarbakır, Muğla, Eskişehir oldu.

İşte şehirlerin 2024'te aldığı ve şimdiki oyları;

 

Denizli - B. Nuri Çavuşoğlu % 48,1 - %57,1

Konya - Uğur İbrahim Altay 49,4 - 55,5

Tekirdağ - Candan Yüceer 50, 3 - 55,1

Hatay - Mehmet Öztürk 44,5 - 48,9

Gaziantep - Fatma Şahin 38,8 - 42,9

Mersin- Vahap Seçer 59,5 - 61,8

Erzurum - Mehmet Sekmen 50,4 - 52,5

Aydın - Özlem Çerçioğlu 50,5 52,3

Trabzon - Ahmet Metin Genç 51,5 - 50,9

Kahramanmaraş - Fırat Görgel 42,4 - 41,0

İzmir - Cemil Tugay 49,0 - 45,8

Bursa - Mustafa Bozbey 47,6 - 42,8Ayşe

Balıkesir - Ahmet Akın 51,1 - 46,0

Eskişehir - Ayşe Ünlüce 51,0 - 45,5

Kocaeli - Tahir Büyükakın 45,8 - 40,1

Ordu - Hilmi Güler 40,1 - 33,6

Samsun - Halit Doğan 42,2 - 35,3

Sakarya - Yusuf Alemdar 47,2 - 40,0

Malatya - Sami Er 49,9 - 41,4

Şanlıurfa - Kasım Gülpınar 38,9 - 30,9

Kayseri - Memduh Büyükkılıç 38,6 - 30,5

Ankara - Mansur Yavaş 60,4 - 48,3

Muğla - Ahmet Aras 55,0 - 42,6

Diyarbakır - Serra Bucak 64,1 - 50,6

CHP'de "seçim" komedisi: İsmail Saymaz bile Özgür Özel'i rezil etti!
CHP'de "seçim" komedisi: İsmail Saymaz bile Özgür Özel'i rezil etti!

Gündem

CHP'de "seçim" komedisi: İsmail Saymaz bile Özgür Özel'i rezil etti!

CHP belediyeciliği vatandaşları ne hale getirdi! İzmir'de can pazarı
CHP belediyeciliği vatandaşları ne hale getirdi! İzmir'de can pazarı

Yerel

CHP belediyeciliği vatandaşları ne hale getirdi! İzmir'de can pazarı

CHP’li belediyeler bir türlü akıllanmıyor! Ver bisikleti, al ruhsatı
CHP’li belediyeler bir türlü akıllanmıyor! Ver bisikleti, al ruhsatı

Gündem

CHP’li belediyeler bir türlü akıllanmıyor! Ver bisikleti, al ruhsatı

CHP'li İBB'nin iş bilmezleri yine sahnede! Bu kez park halindeki araçları biçti
CHP'li İBB'nin iş bilmezleri yine sahnede! Bu kez park halindeki araçları biçti

Gündem

CHP'li İBB'nin iş bilmezleri yine sahnede! Bu kez park halindeki araçları biçti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23