SON DAKİKA
Gündem Kandil'in aparatlarını sevindirdi
Gündem

Kandil'in aparatlarını sevindirdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kandil’in aparatlarını sevindirdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, şer odaklarınca terör örgütü YPG’ye sahip çıkma adına yapılan saç örme eylemine destek verdi.

HABER MERKEZİ

2023 seçimlerinde CHP’yle ittifak yaparak merhum Necmettin Erbakan Hoca’nın kemiklerini sızlatan Saadet Partisi’nden skandal bir açıklama daha geldi. Genel Başkan Mahmut Arıkan, şer odaklarınca terör örgütü YPG’ye sahip çıkma adına yapılan saç örme eylemine destek verdi. Arıkan’ın, “Eylemler insanların en doğal hakkıdır. Saç örme eylemi ya da başka eylemler olur, bunlara saygıyla yaklaşmak gerekir. Herkesin Türkiye’de eylem hakkı olduğunu düşünüyorum” sözleri tepkiyle karşılandı. Vatandaşlar ise Arıkan’a; “Teröristlere destek olmak ne zamandan beri eylem hakkıymış” diye sormadan edemediler.

Tayfur KOÇOĞLU

temel karamollaoğlunun bunu niye istediği şimdi daha iyi anlaşılıyor

meleknur

ZEMİNDE KİMLER VAR ONA BAKMAK LAZIM? KAPAK AÇILINCA İÇİNDEKİ DÖKÜLÜYOR. BU VATANA HAİNLİK YAPAN HERKES AYNI KEFEDEDİR
