Kandil’in aparatlarını sevindirdi

HABER MERKEZİ

2023 seçimlerinde CHP’yle ittifak yaparak merhum Necmettin Erbakan Hoca’nın kemiklerini sızlatan Saadet Partisi’nden skandal bir açıklama daha geldi. Genel Başkan Mahmut Arıkan, şer odaklarınca terör örgütü YPG’ye sahip çıkma adına yapılan saç örme eylemine destek verdi. Arıkan’ın, “Eylemler insanların en doğal hakkıdır. Saç örme eylemi ya da başka eylemler olur, bunlara saygıyla yaklaşmak gerekir. Herkesin Türkiye’de eylem hakkı olduğunu düşünüyorum” sözleri tepkiyle karşılandı. Vatandaşlar ise Arıkan’a; “Teröristlere destek olmak ne zamandan beri eylem hakkıymış” diye sormadan edemediler.