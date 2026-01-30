  • İSTANBUL
Gündem Hablemitoğlu davasında tutuklu kalmadı
Gündem

Hablemitoğlu davasında tutuklu kalmadı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Hablemitoğlu davasında tutuklu kalmadı

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesine ilişkin davada mahkeme heyeti, tek tutuklu sanık Nuri Gökhan'ın tahliyesine karar verdi.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun Ankara'da 18 Aralık 2002'de evinin önünde silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin davanın duruşması, Ankara 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır ile başka davadan hükümlü Enver Altaylı, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem ve Mehmet Narin, duruşma salonunda hazır bulundu. Firari sanıklar Mustafa Özcan ve Serhat Ilıcak ise duruşmada yer almadı.

 

Tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır, savunmasında, "Tutuklu tek sanık ve tek mağdur benim. Keşif ve takip ile suçlanıyorum olayda. Tanıklar, bilirkişi raporları, HTS kayıtları alakam olmadığını ispatlıyor. Ancak bir hukuk garabeti yaşıyoruz, ben tutuklu bulunuyorum ve bunu anlamıyorum. Olay günü kışlayı hiç terk etmediğimi tanıklar da söyledi, HTS kayıtları da bunu destekledi. Hablemitoğlu ile tek bir zamansal ve mekansal birlikteliğim yok, ben nasıl keşif yapmış olabilirim? Hakkımda tutuklama kararının devamını vereceksiniz biliyorum ama çırpınışlarım sürüyor, bekliyorum. Benim için tutuklanma tedbiri artık işkence haline döndü. İnsaf edin, 5 yıldır tutukluyum. Gerçek faillerin bulunmasını ben de istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

 

Tahliyesine karar verildi

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, dosyada tek tutuklu sanık olan Nuri Gökhan Bozkır’ın tahliyesine karar verdi. Bozkır’ın, başka bir dosya kapsamında tutuklu bulunduğu için cezaevinden çıkamayacağı belirtildi. Mahkeme, tutuksuz sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmederek duruşmayı 18 Mayıs'a erteledi.

 

