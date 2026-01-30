TFF’den flaş İbrahim Hacıosmanoğlu açıklaması!

  • İSTANBUL
Giriş Tarihi:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Hacıosmanoğlu'na EVAR işlemi uygulandığı belirtildi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na EVAR işlemi uygulandığı duyuruldu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Karın aort damarında 2017 yılında saptanan genişleme nedeniyle 'stent greft' uygulanan federasyon başkanımız İbrahim Hacıosmanoğlu'na, geçtiğimiz günlerde yapılan kontrollerinde yeniden müdahale gereksinimi ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine başkanımız Hacıosmanoğlu'na, Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde Prof. Dr. Cemil Selim İşbir tarafından kapalı yöntemle EVAR işlemi uygulanmış ve daha önce yerleştirilen 'stent greft'te revizyon gerçekleştirilmiştir. Başarıyla tamamlanan operasyonun ardından hastanede yakından takibi yapılan Hacıosmanoğlu, sağlıklı bir şekilde taburcu edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

