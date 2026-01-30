Sokak çetelerine eş zamanlı operasyon! Gözaltılar var

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda yeni nesil motosikletli suç çetelerine yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.

İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda suç faaliyetlerinde bulunan, liderliğini hakkında kırmızı bülten kararı olan ve yurt dışında firari olan bir çete elebaşının yaptığı suç ağının ‘kasten öldürme’, ‘kasten yaralama’, ‘yağma’, ‘yağma amaçlı iş yeri kurşunlama’ ve ‘tehdit’ gibi suçları gerçekleştirdikleri ve ‘haraç’ motivasyonuyla birden fazla iş yerine silahlı saldırı planladıkları belirtildi.

Organize polisi, eylemleri çalıntı araç veya motosikletle gerçekleştiren zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, bu silaha ait 12 mermi, 1 balistik yelek, bir miktar uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne sevk edildi.

Zanlılar hakkında başlatılan tahkikat devam ediyor.