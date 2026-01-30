  • İSTANBUL
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonla görüştü. Görüşmede, Türkiye-İran ikili ilişkileri ile bölgede tırmanan askeri gerilim ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre liderler, Türkiye-İran ikili ilişkileri ile bölgede tırmanan askeri gerilimi ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, gerilimin düşürülmesi ve meselelerin çözüme kavuşturulması için Türkiye'nin İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı.

Görüşmede Erdoğan, Türkiye'de bulunan İran Dışişleri Bakanı'nı da bugün kabul edeceğini belirtti

1
Yorumlar

Kürşat

İran ABD arasında arabulucu olmayalım birbirini yesinler.İran Suriye'de ,ABD Irakta binlerce müslüman kadın çoluk çocuk demeden katletti.İkiside müslüman düşmanı,hiçbir farkı yok.Daha dün İran ajanları Türkiye de yakalandı, domuzdan post İran'dan dost olmaz.
