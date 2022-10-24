Zelenski'den 'kirli bomba' iddiaları! 'Kirli bomba' atılırsa en çok hangi ülkeler zarar görecek?

Ukrayna'da çatışmalar yoğunlaşarken dünyanın güneminde yeni bir kaygı var: Radyoaktif maddeler içeren 'kirli bomba'. Rusya, Ukrayna tarafının 'Moskova'yı suçlu göstermek için bir provokasyon yapacapı ve kirli bomba atacağı' iddiasında.



Pazar günü Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar dahil, NATO'nın önde gelen dört ülkesinden muadillerini aradı ve bu konudaki endişesini dile getirdi.



ABD, İngiltere ve Fransa'nın dışişleri bakanları ise yaptıkları ortak açıklamada, "Rusya'nın, Ukrayna tarafından kirli bomba (radyoaktif içerikli bomba) kullanmaya hazırlandığı yönündeki iddialarına inanmadıklarını" söylediler.



BM biyolojik ve kimyasal silahlar komisyonunun eski üyesi olan Rus siyaset bilimci Igor Nikulin, Moskovskiy Komsomlets'e verdiği demeçte "kirli nükleer bomba" kullanılırsa ilk ve en çok zarar görebilecek ülkeleri duyurdu.



"Ukrayna'nın böyle bir bombayı kullanabileceğine inandığını" söyleyen Rus uzman, "Kirli bomba, geleneksel patlayıcıların yanında, radyoaktif malzemelerle doldurulmuş sözde düşük etkili nükleer silahlar. Böyle bir bomba patlatıldığında, radyoaktif madde bir şok dalgası ile geniş bir alana yayılır" dedi.



Igor Nikulin'e göre, bir patlama ile kirlenebilecek bölgenin büyüklüğü doğrudan gücüne bağlı.



"Hangi ülkeler "kirli bomba"dan zarar görebilir?" sorusuna Nikulin, "Her şey rüzgarın ne tarafa estiğine bağlı. Kasım ayına kadar Ukrayna topraklarındaki bir bombalama Rusya için doğrudan bir tehdit oluşturur. Kasım ayının başından itibaren rüzgarlar esas olarak güneybatıya doğru esiyor. Bu nedenle, en büyük etkisi Moldova, Romanya ve Yunanistan'da görülür" cevabını verdi.

ABD ordusundan 'kirli bomba' açıklaması

ABD ordusu, Rusya’nın iddia ettiği gibi Ukrayna’nın "kirli bomba" kullanma hazırlığı yaptığı suçlamasını reddederek, Ukrayna’nın böyle bir girişiminin olmadığını bildirdi.

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