2022-10-24 12:08:53 Afyonkarahisar'da elektrik üretilecek! Atık, enerjiye dönüşüyor! Meyvelerin çekirdekleri katı yakıtta kullanılıyor
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki özel bir firmaya ait meyve suyu üretim tesislerinden çıkan günlük yaklaşık 100 ton meyve atığından elde edilen biyogaz elektrik enerjisine, kalan atıklar ise gübreye dönüştürülüyor. Ayrıca meyve suyu tesisinde üretim için ihtiyaç duyulan saatte ortalama 3,4 megavatlık elektriğin 2,3 megavatı tesisin çatısında kurulu güneş panellerinden sağlanıyor. Üretim sırasında ayrılan meyvelerin çekirdekleri ise katı yakıt kullanan tesisler tarafında alınıyor.