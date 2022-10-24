Afyonkarahisar'da elektrik üretilecek! Atık, enerjiye dönüşüyor! Meyvelerin çekirdekleri katı yakıtta kullanılıyor

"Meyve atıklarını en iyi değerlendirebileceğimiz tesislerin biyometanizasyon üretim tesisleri olduğu düşüncesiyle biyogaz üretim tesislerimizin kurulumuna başladık. 2019 yılında aktif olarak kullanmaya başladığımız ve saatlik 1,16 megavatlık kapasiteye sahip bu tesiste günlük yaklaşık 100 ton meyve atığını değerlendiriyoruz." - "BUHARI MEVCUT OLAN MEYVE KONSANTRE TESİSLERİMİZDE KULLANMAKTAYIZ" Meyve üretimlerini tüketiciye, zayi olmadan sunduklarını belirten Kanur, "Sürdürülebilirlik kapsamı içerisinde çıkan meyve atıklarını biyogaz tesislerimizde elektrik enerjisi ve buhar üretimine dönüştürüyoruz. Bu buharı da meyve konsantre tesislerimizde kullanıyoruz." diye konuştu.