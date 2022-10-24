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Ekonomi
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Afyonkarahisar'da elektrik üretilecek! Atık, enerjiye dönüşüyor! Meyvelerin çekirdekleri katı yakıtta kullanılıyor

2022-10-24 12:08:53
Afyonkarahisar'da elektrik üretilecek! Atık, enerjiye dönüşüyor! Meyvelerin çekirdekleri katı yakıtta kullanılıyor

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki özel bir firmaya ait meyve suyu üretim tesislerinden çıkan günlük yaklaşık 100 ton meyve atığından elde edilen biyogaz elektrik enerjisine, kalan atıklar ise gübreye dönüştürülüyor. Ayrıca meyve suyu tesisinde üretim için ihtiyaç duyulan saatte ortalama 3,4 megavatlık elektriğin 2,3 megavatı tesisin çatısında kurulu güneş panellerinden sağlanıyor. Üretim sırasında ayrılan meyvelerin çekirdekleri ise katı yakıt kullanan tesisler tarafında alınıyor.

#1
Foto - Afyonkarahisar'da elektrik üretilecek! Atık, enerjiye dönüşüyor! Meyvelerin çekirdekleri katı yakıtta kullanılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) iş birliğinde yürütülen "Türkiye Ekonomisinin Yeşil Büyüme Yolunda Kalkınmasını Desteklemek Amacıyla Sürdürülebilir Biyokütle Kullanımı Projesi" kapsamında 2019 yılında Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meyve suyu üreticisi bir firma 80 bin metrekarelik fabrikasının yakınında 20 bin metrekare alanda "Meyve Atıklarından Biyogaz ve Elektrik Üretimi" projesini hayata geçirdi.

#2
Foto - Afyonkarahisar'da elektrik üretilecek! Atık, enerjiye dönüşüyor! Meyvelerin çekirdekleri katı yakıtta kullanılıyor

Üretimde ortaya çıkan günlük yaklaşık 100 ton meyve atığını fermente ederek biyogaz elde eden firma, bu biyogazı, kurduğu biyogaz enerji tesisinde elektrik enerjisine dönüştürerek şehir şebekesine veriyor. Kalan atıklar gübreye dönüştürülerek firmaya ait meyve bahçelerinde, elektrik üretimi esnasında ortaya çıkan buhar ise borularla taşınarak meyve suyu fabrikasında kullanılıyor. Ayrıca meyve suyu tesisinde üretim için ihtiyaç duyulan saatte ortalama 3,4 megavatlık elektriğin 2,3 megavatı tesisin çatısında kurulu güneş panellerinden sağlanıyor. Üretim sırasında ayrılan meyvelerin çekirdekleri ise katı yakıt kullanan tesisler tarafında alınıyor.

#3
Foto - Afyonkarahisar'da elektrik üretilecek! Atık, enerjiye dönüşüyor! Meyvelerin çekirdekleri katı yakıtta kullanılıyor

"YAKLAŞIK 100 TON KATI MEYVE ATIĞINI DEĞERLENDİRMEKTEYİZ" Fabrikanın çevre odaklı çalışmaları hakkında AA muhabirine bilgi veren Göknur Gıda AŞ Afyonkarahisar kampüsü Genel Müdürü Orhan Kanur, işledikleri meyvelerden arta kalan atıkları nasıl değerlendireceklerine dair çalışmalara 2018'de başladıklarını söyledi. Kanur, şöyle devam etti:

#4
Foto - Afyonkarahisar'da elektrik üretilecek! Atık, enerjiye dönüşüyor! Meyvelerin çekirdekleri katı yakıtta kullanılıyor

"Meyve atıklarını en iyi değerlendirebileceğimiz tesislerin biyometanizasyon üretim tesisleri olduğu düşüncesiyle biyogaz üretim tesislerimizin kurulumuna başladık. 2019 yılında aktif olarak kullanmaya başladığımız ve saatlik 1,16 megavatlık kapasiteye sahip bu tesiste günlük yaklaşık 100 ton meyve atığını değerlendiriyoruz." - "BUHARI MEVCUT OLAN MEYVE KONSANTRE TESİSLERİMİZDE KULLANMAKTAYIZ" Meyve üretimlerini tüketiciye, zayi olmadan sunduklarını belirten Kanur, "Sürdürülebilirlik kapsamı içerisinde çıkan meyve atıklarını biyogaz tesislerimizde elektrik enerjisi ve buhar üretimine dönüştürüyoruz. Bu buharı da meyve konsantre tesislerimizde kullanıyoruz." diye konuştu.

#5
Foto - Afyonkarahisar'da elektrik üretilecek! Atık, enerjiye dönüşüyor! Meyvelerin çekirdekleri katı yakıtta kullanılıyor

Meyve atıklarından biyogaz ve elektrik üretim projesi ile geçen yıl 'Energy Globe Awards' ödülüne layık görüldüklerini anlatan Kanur, "Sürdürülebilirliğin önemli noktalarından birinin yenilenebilir enerji olduğunu düşünüyoruz. Fosil yakıtlar dünyamıza karbon ayak izi anlamında çok fazla etki etmekte. Sıfır atık düşüncesiyle enerji ihtiyacımızı yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı düşünüyoruz." dedi.

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