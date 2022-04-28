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Dünya Zelenski Ukrayna'nın maddi kaybını açıkladı
Dünya

Zelenski Ukrayna'nın maddi kaybını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, savaşın maddi kaybının şuana kadar tahmini 600 milyar dolar civarında olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 12:06:00 -
Zelenski Ukrayna'nın maddi kaybını açıkladı

Savaş 2 aydan fazla süredir devam ederken, Ukrayna'nın maddi kaybını Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski açıkladı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Ulusa sesleniş konuşmasında açıklamalarda bulunan Zelenskiy, "Ukrayna'nın bu savaştan kaynaklanan kayıpları tahmini olarak 600 milyar dolara ulaşıyor. 32 milyon metrekareden fazla yaşam alanı, 1500'den fazla eğitim tesisi ve 350'den fazla sağlık tesisi yıkıldı veya hasar gördü. Ekonomik varlıklar büyük kayıplara uğradı. Yüzlerce işletme yok edildi. Yaklaşık 2 bin 500 kilometre yol ve yaklaşık 300 köprü yıkıldı veya hasar gördü. Ve bu sadece istatistik değil. Bu Mariupol, bu Volnovakha, bu Okhtyrka, bu Çernihiv, bu Borodyanka ve düzinelerce şehir, kasaba ve köyümüz" dedi.

5 milyon kişi ülkeden ayrıldı

Zelenskiy, savaş nedeniyle milyonlarca Ukraynalının yerinden edildiğini ya da yurtdışına gittiğini belirterek "11,5 milyondan fazla Ukraynalı savaş nedeniyle yerinden edildi ve bunların yaklaşık 5 milyonu yurt dışına gitti. Bunların yüzde 95'i zaten evine dönmek istiyor. Bu nedenle, rahat bir Avrupa Ukrayna'sını yeniden inşa etmek için acil bir plan hazırlamaya ihtiyaç var" diye konuştu.

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