Ünlü dağa ateş küreleri yağmaya başladı!

Ziyaretcilerin akın ettiği görkemli Fuji Dağı'nın üzerinde parlayan ateş topu, Japonya'da büyük yankı uyandırdı ve konuşulmaya başlandı.

3.776 metre yüksekliğindeki Japonya'nın popüler Fuji Dağın semalarında son günlerde sık rastlanan doğa olaylarına bir yenisi daha dahil oldu. 2026 yılının ilk akşamı saat 21.05.27'de kaydedilen görüntülerde kocaman bir ateş topu ( meteor) niteliğindeki dağın tepesinde belirdi.

Japonya'nın ünlü simgesi fuji'nin yamaçlarındaki meşhur Hoei krateri üzerinde bulunan bu parlak gök cismi, geceyi bir anlığına adeta gündüz gibi aydınlattı.

Görüntüyü kayda alan kişi, bu yakaladığı eşsiz anı golf terimi ile adlandırarak, delikten " bir vuruşta top koyma" benzetmesi yaptı.

Ateş topu kraterin tam merkezine denk geldiği için optik illüzyonla kraterin dibine iniyormuş gibi göründü.

HER AY TEKRARLANIYOR!

Bölgede yaşayan ve bu olaya tanık olanlar, son dönemde Fuji dağ civarında benzer bayrak cisimlerin görünme sıklığının arttığını belirtiyor.

Neredeyse her ay meydana gelen bu gökyüzü olayını uzmanlar, atmosferik akımlarla ilişkili olabileceğini düşünüyor.