Kirli ağın ucu Simpsonlar'a uzandı: Epstein dosyası dünyayı sarsıyor!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

ABD’de patlak veren ve küresel bir fuhuş şebekesini deşifre eden "Epstein" skandalında sular durulmuyor. Her olayı önceden bildiği iddia edilen kehanet dizisi The Simpsons’ın da bu karanlık ağla bağlantılı olduğu iddiaları infiale neden oldu. Skandalın siyasi ayağında ise Bill Clinton ve eşinin ifade vereceği tarih belli oldu.

Sosyal medyada ve televizyon ekranlarında dönen görüntülerde, The Simpsons dizisindeki "Mr. X" karakterinin gizli bir adada dönen kirli işleri ifşa ettiği sahneler, Jeffrey Epstein’in sapkınlık adasını akıllara getirdi.

 

Siyonist sermayenin dizisinde "Bay X" ve ada detayı!

Videoda yer alan "Attention: Some crazy creeps on an island somewhere are secretly running the world" (Dikkat: Bir yerlerdeki bir adada bulunan bazı çılgın sapıklar dünyayı gizlice yönetiyor) ifadesi, dizinin bu küresel şebekeden önceden haberdar olduğu iddialarını güçlendirdi.

Clinton ailesi için hesap vakti

ABD yargısının yayınladığı son belgeler, sapkınlık ağının sadece magazin dünyasıyla sınırlı olmadığını, siyasetin merkezine kadar sızdığını kanıtladı. Dosyalarda ismi sıkça geçen ABD eski Başkanı Bill Clinton ve eşi Hillary Clinton’ın, yürütülen soruşturma kapsamında ifade vereceği gün resmen açıklandı. Siyonist lobiye yakınlığıyla bilinen isimlerin birer birer deşifre olması, "dünyayı yöneten kirli ellerin" maskesini düşürüyor.

Adres yine aynı: Kirli bir tezgah!

İsrail bağlantılı organ ticareti iddialarının ardından, Epstein dosyasıyla ortaya çıkan bu fuhuş ve şantaj ağı, küresel sömürü sisteminin ne kadar derinleştiğini gösteriyor. Gerek çizgi diziler üzerinden verilen mesajlar, gerekse nüfuzlu isimlerin bu sapkınlık adasına yaptığı ziyaretler, insanlık tarihinin en karanlık operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçiyor. Kamuoyu şimdi, bu kirli dosyadan daha hangi "saygın" isimlerin çıkacağını merakla bekliyor.

