Ambulans sahaya daldı: Ahmed Kutucu ve İsa Doğan fena çarpıştı!
Galatasaray-İstanbulspor maçında Ahmed Kutucu ile İsa Doğan çarpıştı. Yerde hareketsiz kalan iki oyuncu ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Türkiye Kupası 3. hafta maçında Galatasaray sahasında İstanbulspor'u konuk etti.
Mücadelenin ikinci yarısının hemen başında yaşanan bir pozisyon sonrası izleyenlerin yürekleri ağzına geldi.
Ahmed Kutucu ile İstanbulspor kalecisi İsa Doğan çarpıştı. Yerde hareketsiz kalan iki oyuncu için sağlık görevlileri sahaya girdi.
İKİ FUTBOLCU DA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Yapılan ilk müdahalenin ardından İsa Doğan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedbir amaçlı oyundan çıkan Ahmed Kutucu ise daha sonra hastaneye götürüldü.
ELMACIK KEMİĞİ KIRILDI
İstanbulspor kalecisi İsa Doğan'ın elmacık kemiğinin kırıldığı açıklandı.