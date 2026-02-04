  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
Gündem

Aile kırmızı çizgimizdir: Oktay Saral'dan Gülben Ergen'e sert tepki!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Aile kırmızı çizgimizdir: Oktay Saral'dan Gülben Ergen'e sert tepki!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, toplumun temel taşı olan aile kavramını merkeze alan bir dizide Gülben Ergen’in rol almasına kazan kaldırdı. Saral, geçmişi ve söylemleriyle tartışılan isimlerin "aile" gibi kutsal bir müesseseyi temsil edemeyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip ERDOĞAN'ın Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sanatçı Gülben Ergen'in "Ailem" dizisindeki varlığına dair milletin hislerine tercüman oldu.

 

 

"Popülerlik aile değerlerinin önüne geçemez"

Aile kavramının bu milletin en hassas noktası olduğunu hatırlatan Saral, projede yer alan isimlerin sadece oyunculuk yeteneğiyle değil, topluma verdikleri mesajlar ve geçmişteki duruşlarıyla da değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

 

"Millet samimiyet ve değerlere bağlılık ister"

Gülben Ergen'in kamuoyunda yıllardır süregelen tartışmalı çıkışlarını ve aile kavramına aykırı yaklaşımlarını eleştiren Saral, bu durumun halk nezdinde ciddi bir huzursuzluk ve tepki oluşturduğunu belirtti. Saral, paylaşımında şu sert ifadeleri kullandı:

 

"Aile, bu milletin kırmızı çizgisidir! Popülerlik ya da ekran başarısı, aile müessesesinin temsilinde asla yeterli ölçü olamaz! Milletimiz, aileyi anlatan projelerde sadece oyunculuk değil; samimiyet, değer bağlılığı ve toplumsal sorumluluk görmek ister."

Örnek duruş bekleniyor

Toplumun hassasiyetlerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Saral, aile odaklı projelerde rol alacak isimlerin topluma örnek teşkil etmesi gerektiğinin altını çizdi. Ergen’in geçmişteki yaşam tarzı ve söylemlerinin "Ailem" projesinin içeriğiyle taban tabana zıt olduğunu savunan Saral'ın bu çıkışı, sosyal medyada geniş yankı buldu.

