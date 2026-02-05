  • İSTANBUL
Isıtmalı koltuk bile abonelikle! Alman devinden itiraf
Isıtmalı koltuk bile abonelikle! Alman devinden itiraf

BMW, büyük tepki çeken ısıtmalı koltuk aboneliği uygulamasının yanlış bir başlangıç stratejisi olduğunu kabul etti. Ancak şirket, araç içi özellikler için sonradan ücretlendirme modelinden tamamen vazgeçmiş değil.

Alman otomotiv devi BMW, 2022 yılında başlattığı ve kısa sürede küresel tepkiye yol açan ısıtmalı koltuk aboneliği uygulamasını yeniden gündeme taşıdı. Şirket, 2023’te bu uygulamayı sonlandırmış olsa da, bunun “abonelik sistemine girişte yapılan hatalı bir ilk adım” olduğunu açıkça kabul etti.

BMW cephesinden yapılan değerlendirmelerde, hatanın abonelik fikrinin kendisi değil, hangi özelliklerin bu kapsama alındığı olduğu vurgulanıyor. Yani şirket, araç satın alındıktan sonra bazı fonksiyonlar için ek ücret talep etme stratejisini terk etmiş değil; sadece kullanıcıyı doğrudan rahatsız eden örneklerden geri adım atmış durumda.

BMW’nin mevcut yaklaşımı, araçların üretim bandından teknik olarak tüm donanımlarıyla çıkması ancak bazı özelliklerin yazılım üzerinden kilitlenmesi üzerine kurulu. BMW Ürün İletişim Başkanı Alexandra Landers, bu sistemi “kazan-kazan modeli” olarak tanımlıyor. Bu modele göre sürücü, aracı satın alırken ihtiyaç duymadığı bir özelliğe peşin para ödemiyor. Ancak ilerleyen dönemde bu özelliğe ihtiyaç duyarsa, tek bir tıkla yazılım üzerinden aktif hale getirebiliyor.

Landers, özellikle sürekli veri kullanımı gerektiren sistemlerin BMW için kalıcı bir maliyet yarattığını savunuyor. Canlı trafik verileri, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve bulut tabanlı hizmetler bu kapsama giriyor. Şirkete göre bu tür hizmetlerde abonelik modeli “kaçınılmaz” bir tercih.

BMW’nin ConnectedDrive mağazasında, donanımı araçta mevcut olmasına rağmen yazılımla kilitlenen ve ek ücrete tabi olan bazı özellikler dikkat çekiyor: Adaptif M Süspansiyon: Fiziksel sistem araçta bulunuyor, performans seviyesi abonelikle açılıyor. Park Asistanı ve 360 derece kamera: Yeni nesil modellerde abonelikle sunulması planlanıyor. Uzaktan motor çalıştırma ve uzun far asistanı Görsel ve işitsel efektler: Kilit açma ışık animasyonları ve yapay motor sesleri

BMW, Tesla’nın bazı uygulamalarına ise mesafeli durduğunu özellikle vurguluyor. Şirket, beygir gücü artışı, hızlanma süresi veya batarya menzili gibi temel performans unsurlarının yazılımla satılmasının kendi politikalarında yer almadığını net biçimde ifade ediyor.

Otomotiv dünyasında genel kabul, veri ve internet tabanlı hizmetlerin ücretli olabileceği yönünde. Ancak kullanıcıların büyük bölümü, fiziksel olarak araçta bulunan süspansiyon, kamera veya donanım bileşenlerinin yazılımla kilitlenmesini hâlâ “etik dışı” bir gelir modeli olarak değerlendiriyor. BMW, ısıtmalı koltuk aboneliğiyle hata yaptığını kabul etti. Ancak bu itiraf, abonelik çağından geri dönüş anlamına gelmiyor. Aksine, otomotiv sektöründe “arabayı satın al, özellikleri sonra aç” dönemi daha sofistike ve seçici bir biçimde devam edecek gibi görünüyor.

