Isıtmalı koltuk bile abonelikle! Alman devinden itiraf

Otomotiv dünyasında genel kabul, veri ve internet tabanlı hizmetlerin ücretli olabileceği yönünde. Ancak kullanıcıların büyük bölümü, fiziksel olarak araçta bulunan süspansiyon, kamera veya donanım bileşenlerinin yazılımla kilitlenmesini hâlâ “etik dışı” bir gelir modeli olarak değerlendiriyor. BMW, ısıtmalı koltuk aboneliğiyle hata yaptığını kabul etti. Ancak bu itiraf, abonelik çağından geri dönüş anlamına gelmiyor. Aksine, otomotiv sektöründe “arabayı satın al, özellikleri sonra aç” dönemi daha sofistike ve seçici bir biçimde devam edecek gibi görünüyor.