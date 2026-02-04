  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Budizmin lideri Dalai Lama mide bulandırdı! Harekete geçtiler! ‘Saldırıya uğrarsak ilk hedefimiz o ülke' Hani Türkiye figürandı! Hani federasyon geliyordu! Müsavvat Dervişoğlu çuvalladığını itiraf etti İBB’den satanist Epstein akıyor! CHP'nin "Sanat" Maskesi Altındaki Karanlık Oyunu: Prof. Selman Öğüt'ten Sert Tepki! CHP’nin 'şapka kanununa muhalefet'ten astığı İslam alimi İskilipli Atıf Hoca, vefatının 100. yılında mezarı başında anıldı İletişim Başkanı Duran duyurdu: CİMER'de yapay zeka devri başlıyor! Feti Yıldız’dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu saatten sonra bu iş geriye dönmez! CHP’li Özel’in Hatay tiyatrosunda Atatürk maskeli provokasyon! İstemediğimiz ev diyerek nankörlükte sınır tanımadılar Karakutu çözüldü! İşte Libya uçağının Ankara'da düşme nedeni Kovan Afrikalı kovulan Yahudi rahatsız olan ABD!
Gündem İran Türkiye’den vazgeçmişti! ABD rest çekti
Gündem

İran Türkiye’den vazgeçmişti! ABD rest çekti

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
İran Türkiye’den vazgeçmişti! ABD rest çekti

ABD ile İran arasında Cuma günü Türkiye’de yapılması planlanan kritik görüşme, Tahran yönetiminin son dakika ayak diremeleri ve format değiştirme bahaneleri nedeniyle fiyaskoyla sonuçlandı. Kendi içindeki tutarsızlıkları dış politikaya yansıtan İran, çözüm yerine krizden beslenmeye devam ediyor. Abd’nin İran’ın Umman teklifini reddettiği iddia edildi

Bölgesel barış için Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılması planlanan ABD-İran görüşmesi, İran tarafının yer ve format dayatmaları sebebiyle çöktü. Edinilen bilgilere göre, Arap ve Müslüman ülkelerin gözlemci olarak katılacağı şeffaf bir görüşme formatından kaçan İran, süreci çıkmaza sürükledi. ABD'li yetkililer, İran'ın ciddiyetten uzak taleplerini reddederek, "Ya bu şartlarda olur ya da hiç olmaz" restini çekti.

 

Tahran'ın "Maskat" kurnazlığı sökmedi

İran basını, görüşmelerin Türkiye yerine Umman'ın başkenti Maskat'ta ve dolaylı bir formatta yapılacağını iddia ederek kamuoyunu yanıltmaya çalıştı. Ancak ABD tarafı, Türkiye'de yapılması planlanan ilk formata sadık kalınması gerektiğini vurgulayarak geri adım atmadı. Nükleer dosya ve yaptırımların kaldırılması gibi hayati konuları görüşmek yerine diplomasi trafiğini yer ve mekan tartışmasına boğan Tahran yönetimi, bir kez daha samimiyet sınavında sınıfta kaldı.

 

"Gerçek bir anlaşma mı, yoksa oyalama mı?"

ABD tarafı, İran ile hızlı ve sonuç odaklı bir anlaşmaya varmak istediklerini, aksi takdirde "başka seçeneklerin" masaya geleceğini belirterek Tahran'a sert bir uyarıda bulundu. Bölgedeki Müslüman ülkeleri sürece dahil etmekten çekinen ve kapalı kapılar ardında dolaylı görüşmelerle vakit kazanmaya çalışan İran'ın bu tavrı, "Tahran barış değil, oyalama peşinde" yorumlarına neden oldu.

Savaş kapılarında bağırıyor ama onların derdi: Ankara’nın popülaritesi artmasın! İran yönetiminden Türkiye hazımsızlığı
Savaş kapılarında bağırıyor ama onların derdi: Ankara’nın popülaritesi artmasın! İran yönetiminden Türkiye hazımsızlığı

Dünya

Savaş kapılarında bağırıyor ama onların derdi: Ankara’nın popülaritesi artmasın! İran yönetiminden Türkiye hazımsızlığı

Müzakere yeri kesinleşti: İran ile ABD Maskat’ta masaya oturacak
Müzakere yeri kesinleşti: İran ile ABD Maskat’ta masaya oturacak

Dünya

Müzakere yeri kesinleşti: İran ile ABD Maskat’ta masaya oturacak

ABD'den flaş İran açıklaması
ABD'den flaş İran açıklaması

Dünya

ABD'den flaş İran açıklaması

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

OĞUZ TÜRK'Ü

Diğer ülkelerinde katılması İran in kapalı kapılar arkasında ne filmler çevirdiği ortaya çıkacağı için tabiki vazgeçtiler.. İran halkına başka Amerika'ya başka konuştuğu ortaya çıkacaktı ondan

Cabbar

Sakın ha sakın istanbulda müzakere yapılmasına izin vermeyin. Ne yaparsak yapalım iran bize her zaman düşman fitneci bir ülke. Türkiye İranı savunurken mollalar hep kuyumuzu kazıyor.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23