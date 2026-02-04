İran Türkiye’den vazgeçmişti! ABD rest çekti

Bölgesel barış için Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılması planlanan ABD-İran görüşmesi, İran tarafının yer ve format dayatmaları sebebiyle çöktü. Edinilen bilgilere göre, Arap ve Müslüman ülkelerin gözlemci olarak katılacağı şeffaf bir görüşme formatından kaçan İran, süreci çıkmaza sürükledi. ABD'li yetkililer, İran'ın ciddiyetten uzak taleplerini reddederek, "Ya bu şartlarda olur ya da hiç olmaz" restini çekti.

Tahran'ın "Maskat" kurnazlığı sökmedi

İran basını, görüşmelerin Türkiye yerine Umman'ın başkenti Maskat'ta ve dolaylı bir formatta yapılacağını iddia ederek kamuoyunu yanıltmaya çalıştı. Ancak ABD tarafı, Türkiye'de yapılması planlanan ilk formata sadık kalınması gerektiğini vurgulayarak geri adım atmadı. Nükleer dosya ve yaptırımların kaldırılması gibi hayati konuları görüşmek yerine diplomasi trafiğini yer ve mekan tartışmasına boğan Tahran yönetimi, bir kez daha samimiyet sınavında sınıfta kaldı.

"Gerçek bir anlaşma mı, yoksa oyalama mı?"

ABD tarafı, İran ile hızlı ve sonuç odaklı bir anlaşmaya varmak istediklerini, aksi takdirde "başka seçeneklerin" masaya geleceğini belirterek Tahran'a sert bir uyarıda bulundu. Bölgedeki Müslüman ülkeleri sürece dahil etmekten çekinen ve kapalı kapılar ardında dolaylı görüşmelerle vakit kazanmaya çalışan İran'ın bu tavrı, "Tahran barış değil, oyalama peşinde" yorumlarına neden oldu.