Gündem Yahudilerde organ bağışı yasak! Ama dünyanın en büyük organ bankasına sahip! O organlar kimin?
Gündem

Yahudilerde organ bağışı yasak! Ama dünyanın en büyük organ bankasına sahip! O organlar kimin?

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

İşgalci İsrail'in, dini inançları gereği organ bağışı yapmayan bir toplum olmasına rağmen dünyanın en büyük deri ve organ bankasına sahip olması, kirli bir gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. Aktivist-Yazar Ayçin Kantoğlu, Sahne programında yaptığı açıklamalarda bu bankadaki organların asıl sahibinin Filistinliler olduğunu vurguladı.

Aktivist-Yazar Ayçin Kantoğlu, GDH Sahne'de katıldığı programda siyonist rejimin yıllardır sürdürdüğü insanlık dışı bir uygulamayı gündeme taşıdı.

 

 

İnançları bağışa engel ama bankaları tıka basa dolu!

Kantoğlu, Yahudi inancına göre vücut bütünlüğünün korunmasının esas olduğunu ve bu nedenle İsrail toplumunun organ bağışına yanaşmadığını hatırlattı. Patlamalarda ölen Yahudilerin vücut parçalarının dahi cımbızla toplanıp bütünlük içinde gömüldüğüne dikkat çeken Kantoğlu, bu tabloya rağmen İsrail’in dünyanın en gelişmiş deri ve organ bankasına sahip olmasının büyük bir çelişki olduğunu ifade etti.

 

Bu organlar kimin?

Kantoğlu, "Yaşarken de ölürken de organlarını bağışlamayan bir toplum, nasıl oluyor da dünyanın en gelişmiş deri ve organ bankasını kurabiliyor?" sorusunu yönelterek, bu karanlık ticaretin kaynağına işaret etti. İsrail'in elindeki bu devasa "stokların" gönüllü bağışlarla oluşmasının imkansız olduğunu belirten Kantoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

 

"Bu organların, bu derilerin kimin olduğunu sormak lazım. Anlaşılan o ki Filistinlilerin."

İşgal altındaki topraklarda şehit edilen veya alıkonulan Filistinlilerin naaşlarından alınan organlarla kurulan bu sistem, İsrail’in savaş suçlarına bir yenisini daha ekliyor.

