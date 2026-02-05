Dünyanın en hızlı robotu sahneye çıktı! Çita gibi hızlı koşuyor

MirrorMe Technology, insansı robot yarışında çıtayı yukarı taşıyan yeni modeli Bolt’u kamuoyuna sundu. Şirketin paylaştığı bilgilere göre Bolt, gerçek saha testlerinde 10 m/s hıza ulaşarak tam boy insansı robotlar arasında bir ilki gerçekleştirdi ve “dünyanın en hızlısı” unvanını aldı.

USAIN BOLT’TAN İLHAM

Modelin ismi, atletizm tarihinin efsane sprinteri Usain Bolt’tan geliyor. MirrorMe, bu tercihin yalnızca sembolik olmadığını; hedeflerinin insan seviyesinde hatta insanı aşan atletik performanslara ulaşmak olduğunu vurguluyor.

İNSANSI ÖLÇÜLER, ATLETİK PERFORMANS

Bolt’un teknik ölçüleri dikkat çekici: 175 cm boy ve 75 kg ağırlık. Şirkete göre bu kombinasyon, denge, çeviklik ve hız arasında ideal bir denge sağlıyor. Karşılaştırma amacıyla, XPeng’in geliştirdiği Iron modeli 178 cm boyunda ve 70 kg ağırlığında.

HEDEF: İNSANI AŞAN FİZİKSEL YETENEKLER

MirrorMe, Bolt’un yalnızca “en hızlı robot” olarak konumlandırılmadığını; gelişmiş hareket algısı, çeviklik ve fiziksel performansla üst düzey atletik kabiliyetlere ulaşmayı hedefleyen bir platform olduğunu belirtiyor. Bu yaklaşım, robotların gerçek dünyadaki hareketli ve öngörülemez ortamlara uyumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

ŞANGHAY MERKEZLİ GENÇ AMA İDDİALI ŞİRKET

Merkezi Şanghay’da bulunan MirrorMe Technology, Mayıs 2024’te kuruldu. Çekirdek ekip, Zhejiang University kökenli araştırmacılardan oluşuyor. Şirketin portföyünde Baobao, Apollo ve özellikle bilimsel araştırmalarda kullanılan Black Panther II bulunuyor.

HIZ REKORLARI GENİŞLİYOR

MirrorMe, 25 Aralık 2025’te paylaştığı bir videoda Black Panther II’nin 13,4 m/s azami hıza ulaştığını göstermişti. Bu veri, şirketin yalnızca insansı formda değil, genel robotik performans alanında da hız sınırlarını zorladığını ortaya koyuyor.

SONUÇ: ROBOTİKTE YENİ BİR DÖNEM

Bolt’un tanıtımı, insansı robotların yalnızca yürüme ve denge değil, yüksek hız ve atletik hareketler konusunda da yeni bir döneme girdiğini gösteriyor. Gerçek dünya testlerinde kırılan bu rekor, robotların endüstriden arama-kurtarmaya uzanan kullanım alanlarını genişletebilecek bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Haber Kaynağı: Cnevpost