Beşiktaş'a Güney Koreli yıldız! Maliyetini açıkladılar
Beşiktaş, Belçika temsilcisi Genk’te forma giyen 24 yaşındaki santrfor Hyeon-gyu Oh’u kadrosuna kattı.
Beşiktaş, Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh’un transferini resmen açıkladı. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirime göre, oyuncu ve kulübüyle tüm şartlarda anlaşmaya varıldı.
Açıklamada, Belçika ekibi KRC Genk’e toplam 14 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi.
Siyah-beyazlı kulüp, Hyeon-gyu Oh ile 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olacak 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Bu transferle birlikte Beşiktaş, hücum hattında yeni sezona güçlü bir takviye yapmış oldu.
24 yaşındaki santrfor, bu sezon Genk formasıyla tüm kulvarlarda 32 maça çıktı ve 10 gol kaydetti. Fizik gücü, hareketliliği ve ceza sahası içindeki etkinliğiyle dikkat çeken Hyeon-gyu Oh’un, Beşiktaş’ın hücum planlarında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.
Beşiktaş yönetiminin bu transferle birlikte forvet hattında yeni bir yapılanmaya gittiği değerlendirilirken, Güney Koreli golcünün Süper Lig’e nasıl bir uyum sağlayacağı merakla bekleniyor.
Siyah-beyazlı taraftarlar, yeni transferin performansını yakından takip edecek.
