Türkiye ile Mısır arasında sağlık alanında anlaşma imzalandı!

Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti arasında sağlık alanında iki ülkenin iş birliğini artırmaya yönelik anlaşma imzalandı.

Türkiye ile Mısır arasında bugün imzalanan anlaşma sağlık alanında temel iş birliği unsurlarını içeriyor.



MISIR ZİYARETİ ESNASINDA SAĞLIK ALANINDA ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 4 Şubat 2026 Çarşamba günü gerçekleştirdiği Mısır resmî ziyaretinde Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da eşlik etti.



Mısır’ın başkenti Kahire’de yapılan görüşmelerde, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile Mısır Arap Cumhuriyeti Sağlık ve Nüfus Bakanı Prof. Dr. Khaled Abdel Ghaffar tarafından sağlık alanında iki ülkenin iş birliğini artırmaya yönelik anlaşma imzalandı.



İki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi katıldı.



MUTABAKAT ZAPTI 11. TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI’NDA GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile Prof. Dr. Khaled Abdel Ghaffar, Ankara’da düzenlenen 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı kapsamında 25 Kasım 2025 tarihinde bir görüşme gerçekleştirmişti.



Söz konusu görüşmede, Bakanlığa bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile Mısır İlaç Otoritesi (EDA) arasında müzakereleri devam eden mutabakat zaptının mümkün olan en kısa sürede imzalanması konuşulmuştu.



İki ülke tarafından mutabık kalınan anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün Mısır’a gerçekleştirdiği resmî ziyaret esnasında imzalandı.



ANLAŞMA SAĞLIK ALANINDA TEMEL İŞ BİRLİĞİ UNSURLARINI İÇERİYOR

Türkiye ile Mısır arasında bugün imzalanan anlaşma tarafların birbirlerinin düzenleyici çerçeveleri, gereklilikleri ve süreçleri hakkında karşılıklı anlayışı teşvik etmeyi; İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP), İyi Klinik Uygulamaları (GCP), İyi Üretim Uygulamaları (GMP) ve İyi Farmakovijilans Uygulamaları (GPvP) konusunda bilgi alışverişi ve iş birliği yapılmasını kapsıyor.



Anlaşmaya göre; iki ülke arasında bilimsel ve uygulamalı konferanslar, sempozyumlar, seminerler ve forumlar düzenlenecek. Üzerinde uzlaşma sağlanan alanlarda kapasite geliştirme çalışmaları yapılacak ve uluslararası platformlarda koordinasyon sağlanacak.



