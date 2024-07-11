  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Zelenski Türkiye kararını dünyaya duyurdu
Dünya

Zelenski Türkiye kararını dünyaya duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-07-11 21:35:00 -
Zelenski Türkiye kararını dünyaya duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, “Türkiye'de gıda güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğü odaklı bir konferans düzenlemeye hazırlanıyoruz” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ABD'nin başkenti Washington DC'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'DE KONFERANS DÜZENLEYECEĞİZ"

Zelenski, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdim. Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği sarsılmaz destek için kendisine müteşekkirim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın insanlarımızı evlerine geri döndürme çabalarına dikkat çekti. Özellikle Kırım Tatarlarının dönüşünü takdir etti ve bu çabalar için minnettarlığını ifade etti. Kendisine ekibimizin bu çalışmaları sürdüreceği konusunda güvence verdim. Barış Zirvesi kararlarının uygulanması kapsamında Türkiye'de gıda güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğü odaklı bir konferans düzenlemeye hazırlanıyoruz" dedi.

NATO’ya sert konuşan Başkan Erdoğan NATO aile fotoğrafına katılmadı
NATO’ya sert konuşan Başkan Erdoğan NATO aile fotoğrafına katılmadı

Gündem

NATO’ya sert konuşan Başkan Erdoğan NATO aile fotoğrafına katılmadı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye planını açıkladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye planını açıkladı!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye planını açıkladı!

Erdoğan Macron ile görüştü
Erdoğan Macron ile görüştü

Gündem

Erdoğan Macron ile görüştü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23