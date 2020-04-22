Zeka Gücüyle 3D desteği

Turkcell’in sınıflara ekleyeceği yeni yazıcılarla birlikte Zeka Gücü öğrencilerinin 3 boyutlu yazıcılar ile ayda 5 bin adet yüz siperliği basması planlanıyor.

“Her türlü desteği vereceğiz”

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Zeka Gücü sınıfı öğrencilerinin sağlık çalışanlarına destek için böyle bir projeye imza atmalarından büyük gurur ve mutluluk duyduğunu dile getirerek “Bu zor zamanlarda vatandaşlarımızın sağlığı için büyük özveriyle çalışan sağlık personelimize elimizdeki tüm imkanlarla destek olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Zeka Gücü sınıflarımızda görevli öğretmenlerimizin örnek alınacak destekleriyle geleceğimizin mimarı olacak çocuklarımız sağlık çalışanları için hayati öneme sahip olan ekipmanları üretmeye başladı. Türkiye’nin geleceği olan çocuklarımıza yaptığımız yatırımların bu şekilde geri dönmesine şahitlik etmekten gurur duyuyoruz. İnanıyorum ki, bu zor dönemi 7’den 70’e her bireyin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi sayesinde minimum hasarla atlatacağız. Türkiye’nin Turkcell’i olarak bundan sonra da elimizdeki tüm teknolojik imkanları hayata değer katmak adına kullanmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Neler yapıyorlar?

l Görüntüleme cihazı için de parça üretiyorlar

l Ürettikleri tasarımlarını dünya ile paylaşıyorlar

l Sınıf içi eğitimleri online ortamda alıyorlar